Vaccinazioni anti-covid: al via le prenotazioni per le persone nate dal 1967 al 1971

Prenotazioni vaccino anti-covid al via domani anche per chi ha tra i 50 e i 54 anni.

Vaccinazioni anti-covid, prenotazioni anche online per i 50-54enni, circa 320mila persone in Emilia-Romagna.

Da giovedì, 13 maggio, candidature possibili sul sito della Regione, oltre a poter contattare i medici di medicina generale. L’assessore regionale alle politiche per la salute, Raffele Donini, si dice “soddisfatto della disponibilità dei medici di famiglia, nata su loro richiesta”.

Superate mercoledì le 2 milioni di somministrazioni in Emilia-Romagna, più di un terzo della popolazione vaccinabile ha già ricevuto almeno una dose.

Da giovedì vaccinazione quindi per le persone nate dal 1967 al 1971, compresi, potranno compilare il modulo con i propri dati anagrafici e recapiti. Ogni medico riceverà i nominativi dei propri assistiti candidati e programmare le iniezioni.

“Non oltre la prima settimana di giugno avrà inizio la vaccinazione della fascia d’età 50-54enni” dicono dalla Regione secondo cui l’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni con dati più alti sulla copertura vaccinale: gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono il 90%, l’87% la seconda. Complessivamente più di un terzo della popolazione vaccinabile è stata vaccinata con almeno una dose, quasi il 18% con entrambe.

L’assessore ha sottolineato come sia in corso il confronto con le categorie economiche e le rappresentanze sindacali sulle linee guida per le vaccinazioni in azienda. Da giugno, infatti, sarà disponibile una quota di vaccini che sarà destinata all’ambito del lavoro.

Anche le farmacie entreranno in campo per la vaccinazione, sono circa 800 quelle che hanno già dato la propria disponibilità.