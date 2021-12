Vaccinazioni non si fermano durante festività, anche per chi è senza prenotazione

La campagna di vaccinazione anti Covid-19 continua anche nel corso delle feste di capodanno con una ulteriore disponibilità su Ferrara per il 1° gennaio.

L’azienda USL ha infatti organizzato per le diverse sedi vaccinali distribuite sul territorio provinciale sedute sia su appuntamento ma anche con accesso diretto anche se quest’ultimo, sempre contingentato per evitare assembramenti e lunghe attese.

L’accesso diretto sarà possibile il 31 dicembre, come sempre solo in determinati orari e ad un numero limitato di persone al giorno nelle sedi di:

Hub vaccinale della Fiera di Ferrara dalle ore 8 alle 13

Hub di Comacchio dalle ore 8 alle 9 del mattino

Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei cittadini che vogliono approfittare dei prossimi giorni di festa per effettuare la vaccinazione anti-covid, sarà possibile l’accesso diretto all’Hub vaccinale della Fiera di Ferrara anche il 1° gennaio dalle ore 15 alle 16.30 e comunque fino ad esaurimento delle dosi messe a disposizione per gli accessi non programmati.

Si ricorda che gli appuntamenti programmati vengono regolarmente garantiti per la somministrazione delle prime, seconde e terze dosi.

Di seguito tutti gli orari di apertura degli hub vaccinali durante le prossime festività:

Ferrara Fiere

31 dicembre dalle 08.00 alle 19.00

01 gennaio 2022 dalle 15.00 alle 20.00

06 gennaio dalle 08.00 alle 20.00

31 dicembre

Argenta 14.00 – 19:00

Codigoro 14.00 – 19:00

Comacchio 08.00 – 13.00

Cento 14.00 – 19:00

6 gennaio programmazione regolare per tutti gli Hub:

Fiera 8.00 – 20.00

Argenta 8.00- 13.00

Comacchio 8.00-13.00

Codigoro 14.00-19.00

Cento 14.00 – 19.00