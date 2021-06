Vaccinazioni, Open Day AstraZeneca a Ferrara il 5 e 6 giugno: posti già esauriti

Sono stati prenotati nel giro di poche ore i 1.200 posti resi disponibili per il doppio open day vaccinale organizzato a Ferrara nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno per la somministrazione di vaccini AstraZeneca. Si tratta di 600 somministrazione per ognuna delle due giornate, nell’hub di Ferrara che, per l’occasione, resterà aperto fino a mezzanotte.

Proprio nella giornata di sabato, inoltre, l’hub lavorerà a pieno ritmo, con tutti e 16 gli ambulatori vaccinali aperti in parallelo, cosa che consentirà di toccare probabilmente le 2.500 vaccinazioni, segnando il record di giornata per quell’hub.

Per gli open day si è ritenuto di prevedere una modalità prenotativa, in modo da evitare assembramenti nei giorni di apertura. Così ieri pomeriggio dalle 18:30 è stato attivato un apposito link sul quale, già nel corso della notte, sono state prenotate tutte e 1.200 le somministrazioni a disposizione. In questo modo coloro che usufruiranno di questa opportunità si recheranno alla Fiera con un loro appuntamento dedicato. Ne consegue che non serve più prenotarsi sul sito e, soprattutto, che non bisogna recarsi, sabato e domenica, all’hub. Ma anche a seguito del grande successo dell’iniziativa, l’Azienda organizzerà altri open day, pure in altre località della provincia e non solo con vaccini Astra Zeneca ma anche Johnson & Johnson; eventi che saranno preventivamente comunicati e pubblicizzati.

Con l’occasione, si ricorda che da domani, giovedì 3 giugno, le persone in fascia d’età 40-49 anni che si sono registrate nei giorni scorsi sulla piattaforma di candidatura regionale riceveranno un sms con tutte le indicazioni del loro appuntamento per la somministrazione. In provincia di Ferrara si tratta di circa 16mila persone, che verranno contattate tramite sms dall’Azienda USL con tutte le indicazioni per la vaccinazione.

Il giorno seguente, venerdì 4 giugno, via libera alla prenotazione anche per i cittadini nella stessa fascia d’età che non si erano registrati, e che potranno prenotarsi attraverso i consueti canali disponibili: sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup) o farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online col Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), App ER Salute, CupWeb, o prenotazione telefonica al Numero Verde 800 532 000 da lunedì al venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13. Infine, da lunedì 7 giugno via a prenotazione per tutti coloro che fino ad oggi non avevano potuto ancora richiedere la vaccinazione. Si ricorda che per prenotarsi non serve prescrizione medica: bastano dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o codice fiscale.