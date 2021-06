Vaccini anti-covid, open day (tutto esaurito) senza code a Ferrara e provincia – VIDEO e INTERVISTE

Nessuna coda e situazione tranquilla in Fiera a Ferrara, questa mattina, all’hub vaccinale, dove c’è l’open day dedicato ai più giovani che si sono prenotati in settimana, posti esauriti in pochissimi minuti.

In città come negli altri hub della provincia, non si sono registrati disagi e le procedure sono proseguite senza particolari problemi.

Il rischio infatti era vedere scene come quelle all’hub vaccinale di Bologna quando, il 2 giugno scorso, durante l’open day, si sono registrate lunghe code e assembramenti tanto che le autorità politico-sanitarie felsinee e regionali si scusarono per l’accaduto.

A Ferrara, per evitare episodi come quelli nel capoluogo di regione, l’azienda Usl locale ha organizzato senza particolari problemi la doppia giornata di vaccinazioni sia in fiera a Ferrara che negli hub ad Argenta, Codigoro, Comacchio e Cento.