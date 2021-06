Vaccino covid, più di 300 mila dosi nel ferrarese. Green pass, stanno arrivando gli sms

Stanno arrivando, direttamente dal Ministero della Salute, gli sms con cui l’autorità sanitaria avverte della disponibilità della Certificazione verde Covid-19, il green pass.

Migliaia i ferraresi hanno già ricevuto il messaggio. Dall’sms si potrà accedere alla procedura per ottenere la certificazione valida per viaggiare nei paesi europei, per accedere a eventi pubblici e manifestazioni sportive. A ricevere il messaggio chi ha già ricevuto la seconda dose ma anche alcuni che hanno ricevuto la prima somministrazione.

Intanto, superata quota 300.000 dosi somministrate nel ferrarese, 192.289 cittadini estensi hanno ricevuto almeno la prima dose e 107.720 gli immunizzati. Tornano a crescere poi le somministrazioni in un giorno, dopo ilc alo fisiologico del fine settimana, 2706 le dosi lunedì.

I dati del bollettino coronavirus non registrano ancora nessun decesso nel ferrarese come accade da diversi giorni. Due nuovi positivi su 52 tamponi e quattro nuovi guariti tra i ferraresi. L’aggiornamento covid in Emilia-Romagna: 44 nuovi positivi e due i decessi, a Parma e a Rimini.