“Valore e ruolo di una rete di contrasto alla violenza sulle donne”: il 25 novembre alle 9,30 tavola rotonda sul canale YouTube del Comune di Ferrara

Con Risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni ad “organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione della ricorrenza annuale”.

All’appuntamento con la Giornata internazionale per l’eliminazione e della violenza contro le donne il Comune di Ferrara non ha inteso abdicare alle limitazioni imposte dalla pandemia tuttora in corso, e ha rilanciato con iniziative di sensibilizzazione e informazione che utilizzano la tecnologia via web.

Nell’ambito del variegato programma predisposto per la ricorrenza, è stata in particolare organizzata una Tavola Rotonda che si svolgerà mercoledì 25 novembre 2020 alle 9.30 su piattaforma google meet e in diretta audio video per tutte le persone interessate sul canale youtube del Comune, servizio Consiglioweb (https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe), alla quale parteciperanno i principali attori della rete locale di prevenzione e protezione delle donne vittime di violenza.

Nel corso del confronto, con tema “Valore e ruolo di una rete di contrasto alla violenza sulle donne”, interverranno in apertura il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l’assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiak e la Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Ferrara e coordinatrice degli interventi della giornata Paola Peruffo.

Tra i relatori spicca il Magistrato Maria Rita Pantani della Procura di Reggio Emilia specializzata nella sezione dedicata alla violenza familiare e sul maltrattamento delle donne. Sarà inoltre presente il dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Ferrara Paolo Pellegatti e non mancheranno le Associazioni e Centri locali che da anni convogliano professionalità esperienza ed impegno nell’ambito della prevenzione /sensibilizzazione e nell’accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza: Centro Donna Giustizia, UDI sezione di Ferrara e CAM Centro di Ascolto degli Uomini maltrattanti (che agisce sul versante del recupero e della rieducazione affettiva degli uomini che riconoscono di avere un problema, e che recentemente ha inaugurato il primo centro di documentazione culturale maschile a Ferrara).

L’assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiak non ha voluto escludere dalle iniziative le scuole, in questo particolare momento storico appesantite dalla DaD: per questo interverranno alla Tavola Rotonda una rappresentanza di studentesse e studenti del Liceo di Scienze Umane G.Carducci, con la prosecuzione del progetto “La forza e il coraggio delle donne” promosso dalla Fidapa BPW Italy – Sezione di Ferrara e l’IIS Copernico-Carpeggiani con la canzone rap “Non è normale che sia normale”.

Nel sostanzioso calendario – coordinato ed elaborato dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Ferrara – delle iniziative organizzate dai vari soggetti istituzionali, del mondo della promozione sociale e delle categorie socio-economiche locali la Scuola è sempre presente sia come promotrice di eventi di formazione sul tema del rispetto e della non violenza, sia come co-partecipante a progetti di ampio respiro artistico e culturale.

L’attenzione verso le giovani generazioni è da sempre una priorità nella promozione di una cultura accogliente e svincolata dai pregiudizi che limitano fortemente le libertà: proprio per questo e pensando al mondo dei social è stato promosso un progetto di sensibilizzazione del tutto nuovo per questa Amministrazione consistente in un filtro facciale con l’hashtag #IOVALGO UGUALE.

“La violenza sulle donne non si esprime solo fisicamente – ha affermato l’assessore Kusiak – questa è la modalità più ‘visibile’, ma esistono altre forme di violenza come quella psicologica e quella economica, molto più subdole ma altrettanto dannose per la salute delle persone che ne sono vittima. Non a caso sabato scorso 21 novembre si è svolto un Convegno mirato a questo fenomeno della violenza, ben occultato, molto inespresso, ma diffusamente agito.

L’hashtag #IOVALGOUGUALE – ha aggiunto l’Assessore – vuole richiamare l’attenzione sul valore, non prettamente economico della donna, ma sul suo VALORE UGUALE e universale in tutti i campi sociali e umani: nel lavoro come nello sport, nella politica come nella cultura, nello studio come nella gestione della vita familiare poichè la dignità di una persona è presente e tangibile solo attraverso il riconoscimento dei pari diritti e del rispetto”.

#IO VALGO UGUALE” diventa così un filtro facciale disponibile per tutti e su ogni smartphone sulla piattaforma social INSTAGRAM lanciato dal profilo del Comune di Ferrara (@comunediferrara).

L’invito è quello di utilizzarlo attraverso la fotocamera anteriore del proprio cellulare per poter realizzare foto e brevi, video, selfie con lo slogan applicato virtualmente al volto e condividerlo in formato STORIA sul social. Un modo per poter testimoniare una presa di coscienza, una dichiarazione di intenti chiara e forte, volta a preservare la propria libertà di pensiero, di azione e libertà economica per non dipendere da nessuno.

Un selfie che sia una affermazione di identità positiva da trasmettere sui social sulle responsabilità che ognuno di noi ha.

Il progetto è stato realizzato da un giovane team creativo creativiteidea.com che ha proposto questo originale e fresco progetto social, a cui questa Amministrazione ha aderito.

“Contiamo nella collaborazione di tutte e di tutti – riprende l’Assessore Kusiak – per usare il filtro facciale che è simpatico e di facile utilizzo, per lanciare un messaggio potente che possa contaminare di positività e di rispetto la nostra comunità”.

All’hashtag IOVALGOUGUALE hanno dato la propria adesione giovani influencer, e ragazze impegnate nel mondo dello sport come Elena Goldoni eccellente professionista nel Calcio Nazionale.

Infine ma non ultimo, sarà illuminato di rosso Palazzo San Crispino fino ai primi di dicembre e per la giornata del 25 novembre sarà allestita a cura di UDI sezione di Ferrara, la distesa artistica delle scarpette rosse sullo scalone di accesso alla Residenza Municipale. Le scarpette rosse rappresentano simbolicamente una marcia silente quanto dolorosa di donne vittime di violenza.