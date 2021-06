‘Vegan Festival 2021’: al parco Massari di Ferrara sabato 19 e domenica 20 giugno

Specialità vegane da assaggiare, un’area espositiva con tanti prodotti e articoli a tema, un nutrito elenco di conferenze con esperti e docenti e un angolo per i più piccoli con laboratori e percorsi green. E’ ricco di proposte di tutti i tipi il programma della quinta edizione del Vegan Festival a Ferrara, in calendario sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 nella cornice verde del parco Massari.

Un evento interamente dedicato allo stile di vita vegano, non solo per chi ha già abbracciato questa cultura ma anche per chi vuole saperne di più ed avvicinarsi ad un modo alternativo di vivere l’alimentazione nel rispetto degli animali. Per tutto il weekend potrete gustare ottime specialità vegane (dalla colazione alla cena) preparate dai ristoranti dell’apposita area “Vegan Food”, potrete visitare l’area espositiva, dove troverete bijoux realizzati in materiale riciclato, prodotti di ‘agricoltura biologica, piante, prodotti olistici e tanto altro.

Ci sarà inoltre un’area dedicata a workshop, conferenze, seminari e cooking show e un’area baby con green-lab e percorsi sensoriali, a cura de “Il Bosco delle Meraviglie”. Un festival in crescita che, anno dopo anno, si conferma come tra i più apprezzati eventi del settore del nord Italia.

Durante l’evento saranno infatti presentati seminari aperti al libero confronto su tutte le tematiche riguardanti la cultura Vegana, ma non mancheranno show cooking e importanti consigli alimentari su come rendere la cucina vegana irresistibile a tutti i palati.

Il programma dell’area conferenze:

SABATO 19 GIUGNO 2021

– Ore 11.30 – 12.30 conferenza “Vivere, amare, nutrirsi” con Orazio Ragusa, Biologo Nutrizionista Vegan.

– Ore 15.00 – 16.00 conferenza “La poetica dell’antispecismo – Viaggio tra poesie e pensieri” con Alessandro Vettorato, maestro elementare, attivista e scrittore.

– Ore 16.00 – 17.00 conferenza “Antispecismo: da Attivista a Parlamentare” con Paolo Bernini, Portavoce Parlamentare nella XVII legislatura.

– Ore 17.00 – 19.00 conferenza “L’impatto ecologico, etico, sociale e salutistico del consumo di carne e di derivati animali” con la Dr.ssa Linda Guerra, Docente di Scienze Naturali, naturalista, etologa, divulgatrice scientifica e scrittrice.

– Ore 19.00 – 20.00 presentazione del libro “Alimentazione Consapevole. Etica e Spiritualità” di Marco Ferrini (Edizioni CSB) a cura di Barbara Paolini.

Sabato sera alle 20.30 concerto LIVE di LeiBei Band

DOMENICA 20 GIUGNO 2021

– Ore 11.00 – 12.00 presentazione del libro “Sentieri di Felicità” di Marco Ferrini (Edizioni CSB) a cura di Fabio Grisotto.

– Ore 12.00 – 13.00 conferenza “Allevamenti intensivi, viaggio nei capannoni della morte” con Ugo Bettio, investigatore ed attivista.

– Ore 15.00 – 16.00 conferenza “Referendum Caccia” con l’Avvocato David Zanforlini e il Presidente di LEAL Lega Antivivisezionista Gian Marco Prampolini.

– Ore 16.00 – 17.00 conferenza “Alimentazione vegana, per il benessere e la salute” con il Dott. Domenico Battaglia, Medico Chirurgo Specialista in Urologia e Nutrizione Vegana e Vegetariana.

– Ore 17.00 – 17.30 cooking show “L’aperitivo buono, sano e vegano a base di moojto” con la Veg chef Giada del “Giada’s foodtruck”.