In piazza Ariostea una serata tra poesia e lucciole: aperte le prenotazioni

Una serata tra cultura e scienza alla scoperta di Ludovico Ariosto e degli animali notturni. L’appuntamento è per venerdì 18 giugno alle 21 in piazza Ariostea a Ferrara (nei pressi della statua) per una nuova iniziativa, a partecipazione gratuita, dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, organizzata dall’associazione Arte.Na in collaborazione con l’associazione Didò, e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

“Seduti attorno alla statua di Ludovico Ariosto – anticipano gli organizzatori – scopriremo curiosità e aneddoti sull’uomo, le sue opere e il suo rapporto con Ferrara e la corte estense. Poi aspetteremo il buio e passeggeremo in uno dei luoghi più suggestivi di Ferrara per scoprire come di notte la campagna diventi misteriosa. In silenzio udiremo i suoni della notte, i richiami degli uccelli e se saremo fortunati, coglieremo fra i cespugli il magico luccichio delle lucciole”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare scrivendo all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero: 328 4909350.