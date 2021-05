Venerdì 21 maggio dalle 12 alle 14,30 circolazione sospesa in alcuni tratti stradali per il passaggio del Giro d’Italia

In occasione del transito nel territorio del Comune di Ferrara della 13.a tappa del Giro d’Italia di ciclismo, venerdì 21 maggio dalle 12 alle 14,30 e comunque fino al termine della manifestazione, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica sarà sospesa la circolazione a tutti i veicoli nelle seguenti strade: via Ravenna (S.S. n. 16), via Wagner (tratto da via Ravenna a via Fabbri), via Fabbri (tratto da via Wagner a via Goretti), via Goretti, via Bologna (tratto da via Goretti a via Darsena), via Darsena (tratto da via Bologna a IV Novembre), viale IV Novembre, viale Po, via Padova.

Pertanto dalle 7 alle 14,30 e comunque fino al termine della manifestazione sarà in vigore il divieto di fermata ambo i lati sulle vie G.Fabbri (tratto dal c.n.430 a via Putinati) compreso le banchine stradali, Goretti, Darsena (tratto da via Bologna a viale IV Novembre) e viale IV Novembre.

– Viale Alfonso I d’Este tratto dai Bagni Ducali al c.n.11: in deroga al divieto di circolazione si autorizzano i bus di linea ed inoltre: istituzione di fermata eccetto i succitati veicoli.

(Ph. giroditalia.it)