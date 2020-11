Venerdì 6 novembre sciopero dei dipendenti del Comune di Ferrara – VIDEO

In sciopero, venerdì 6 novembre, i dipendenti del Comune di Ferrara che aderiscono a Cgil, Cisl e Uil. Dai Vigili urbani, agli addetti al servizio anagrafe e delle biblioteche: braccia conserte per l’intera giornata, per tutti i turni di lavoro. Problemi di carenza di personale, riorganizzazione degli uffici e una possibile esternalizzazione dei servizi. Questi alcuni motivi della protesta

Sentiamo le motivazioni direttamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentate in municipio a Ferrara