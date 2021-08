‘Verginese in musica’: il 6 agosto alle 21 serata finale con la musica barocca dell’Orchestra Antiqua Estensis

Venerdì 6 agosto alle ore 21 nella magica cornice del giardino della Delizia si terrà il concerto “Universi musicali a confronto: il concerto barocco”, ultimo appuntamento della rassegna ‘Verginese in Musica 2021’. Quest’anno il programma chiude con una serata senza precedenti, uno spazio dedicato alla Musica Barocca, interpretata dall’Orchestra Antiqua Estensis, diretta dal Maestro Stefano Squarzina, con musiche di A. Vivaldi, M. A. Charpentier, H. Purcell, G. Ph. Telemann.

Di seguito i musicisti: ai violini Maristella Magnani, Stefano Franzoni, Matteo Sartori, Giorgio Riberto, Michele Rimondi, Federica Caselli; alla viola Marta Fergnani, Martina Sartori; al violoncello Andrea Corli, Franco Sartori; al contrabbasso Renato Vanzini; al clavicembalo Renzo Rossi; alla tromba Roberto Ferioli; al flauto Traverso Laura Trapani; ai mandolini Sara Bonora, Nicola Codecà; al flauto dolce Stefano Squarzina.

Durante la serata sarà presente un punto ristoro: su prenotazione sarà possibile gustare un aperitivo sostanzioso, che include un buffet servito e una bevanda. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria ([email protected], 335 236673). Il concerto si terrà all’aperto, in pieno rispetto delle normative Covid.

Ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 2021, in vigore dal 6 agosto, potranno essere ammessi all’area spettacolo solo spettatori muniti di Green Pass e documento d’identità o, in alternativa, certificazione vaccinale prima dose rilasciata almeno 15 giorni prima o tampone molecolare o antigenico effettuato entro 48 ore. In caso di maltempo la serata sarà rinviata.

L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione Polifonica Il Nuovo Echo, Circolo Amici della Musica Mafalda Favero APS, Comune di Portomaggiore e Proloco Portomaggiore.