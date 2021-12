Via Darsena: da mercoledì, senso unico alternato con semaforo

Dopo l’avvio, questa settimana, del cantiere di via Darsena – che in circa 15 mesi ridisegnerà il volto dell’intera zona, con una nuova strada, una nuova ciclabile e corridoi verdi – da mercoledì prossimo partiranno le variazioni alla viabilità per consentire all’impresa di realizzare le prime opere stradali.

Proprio dal 15 dicembre, infatti, sarà istituito il senso unico alternato regolamentato da semaforo, che rimarrà fino a fine gennaio. A quel punto la circolazione lungo la via sarà possibile in un’unica direzione di marcia e, nello specifico, in direzione via Bologna (quindi imboccando l’arteria unicamente da corso Isonzo).

Gli interventi in via Darsena sono finanziati, per 3,8 milioni di euro, nell’ambito del Piano periferie e l’impresa che li sta realizzando è la Cogefri Infrastrutture. Il programma dei lavori prevede, in sintesi: l’intera demolizione ed il relativo rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso della sede stradale, la demolizione dei marciapiedi esistenti di qualsiasi tipologia e la realizzazione di nuovi marciapiedi sul lato nord della strada, di una pista ciclabile e pedonale su quello sud.

Tutti i percorsi pedonali e ciclabili saranno pavimentati in mattonelle di cemento. Ancora, il progetto comprende anche: la realizzazione di un nuovo filare di alberi con la messa a dimora di circa 40 esemplari che separeranno la ciclabile dalla carreggiata; la rimozione ed il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione con luci a led per il risparmio energetico, il rifacimento di tutta la rete per incanalare le acque superficiali, la realizzazione di una nuova rete di distribuzione dell’acqua potabile, oltre alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento delle acque nere e il rifacimento della condotta del gas.

(Comunicato Ferrara Rinasce)