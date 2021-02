Via Modena: provvedimenti di viabilità per interventi in corrispondenza del ponte sul Burana

A partire da martedì 2 febbraio 2021 in via Modena, a Ferrara, saranno in vigore provvedimenti di viabilità (senza interruzioni del traffico veicolare) necessari per l’esecuzione di lavori a cura di Tim, programmati in accordo con l’Amministrazione comunale. Le opere rientrano tra gli interventi di spostamento dei sottoservizi staffati al ponte sul Burana, propedeutici alla rimozione del ponte stesso e alla realizzazione di un nuovo impalcato.

In particolare, la ditta incaricata da Tim eseguirà interventi di perforazione teleguidata per la posa dei nuovi impianti sotto l’alveo del canale di Burana. Per l’esecuzione dei lavori sarà posizionata una macchina perforatrice, in prossimità dell’intersezione tra via Modena e via Giuseppe Barbieri, dove sarà istituito il divieto di fermata per i veicoli, per l’intera durata dell’intervento. Nell’area, sarà inoltre revocata la pista ciclabile, ma resterà consentito il transito a piedi e con bici condotte a mano.

Per i veicoli provenienti da via Barbieri in direzione di via Modena sarà in vigore l’obbligo di svolta a destra, per mancanza di visibilità nei confronti dei mezzi che sopraggiungono da Cassana, a causa della presenza della macchina perforatrice.

Salvo avversità meteo o imprevisti, gli interventi dovrebbero concludersi entro la settimana in corso.