Viabilità, rotonda via del Curato a Cento: ok della giunta al piano. A gennaio la gara per indire i lavori

Quattrocento mila euro il costo, di cui 120mila erogati dall’amministrazione comunale di Cento. Un diametro di 22 metri, di cui due percorribili. Sono solo alcuni dei numeri legati alla nuova rotonda che nascerà in via del Curato.

La giunta, dopo il passaggio nella seduta consiliare del 16 dicembre per la variante urbanistica che di fatto trasforma in sede stradale le aree adiacenti alla zona dove nascerà la rotonda e conseguente approvazione del progetto, ha infatti dato il via al piano esecutivo che permetterà di indire la gara per l’aggiudicazione dei lavori entro gennaio.

Il cronoprogramma della nuova opera, strategica per la viabilità del centese, lo ha spiegato mercoledì al consiglio l’assessore ai lavori pubblici Andrea Melloni che ha annunciato che “entro la fine di marzo ci sarà l’apertura del cantiere e dopo cinque mesi la rotonda sarà completata”.

La rotonda è un’idea che esiste da oltre 15 anni ma “diventa realtà solo grazie all’impegno della giunta che ha creduto fosse un tipo di intervento urbanistico importante per Cento. La nuova opera, in quel preciso punto stradale, inoltre sarà in grado di portare maggiore sicurezza alla viabilità” commenta il sindaco Fabrizio Toselli.

L’opera di via del Curato infatti è cruciale per il flusso del traffico che va e viene da Pieve, e dunque dal Bolognese, ma “è importante anche per chi dal Bolognese vuole recarsi a Ferrara” precisa ancora l’assessore Melloni.

L’opera, come detto sopra, ha un costo di 400 mila euro complessivi di cui 120 messi a disposizione dal Comune di Cento, mentre i restanti 280mila sono in parte finanziati dalla Provincia (120mila euro) e in parte dalla Regione (160mila euro).