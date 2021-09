“Vino & Musica – Calici di settembre”: degustazione eno-gastronomica il 17, 18 e 19 settembre in Piazza Trento Trieste

A Ferrara, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre, si terrà l’ottava edizione di “Vino & Musica – Calici di Settembre”, una degustazione eno-gastronomica con produttori e cantine d’Italia, che quest’anno si sposta in piazza Trento Trieste. Tre giorni dedicati al buon vino con diversi produttori di vini e alcune sfiziosità gastronomiche.

Saranno protagonisti 12 cantine e 60 etichette provenienti da diverse zone d’Italia (Toscana, Marche, Sardegna, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Campania) e alcune aziende gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni. Dalle 19,30 alle 24 di venerdì 17 Settembre, dalle 19 alle 24 di sabato 18 Settembre e dalle 18 alle 22 di domenica 19 Settembre, all’info point di Piazza Trento Trieste si potrà acquistare il ticket per partecipare alla degustazione.

Ad accompagnare le serate tanta bella musica:

– Il gruppo dal vivo The Dice venerdì

– dj set Alex Ess dj di Radio Bruno sabato

– musica di sottofondo la domenica

Il ticket ha un costo di 12€ e comprende:

– 1 Portacalice

– 1 calice di vetro

– 10 “Note” con cui scegliere uno o due tra i piatti proposti e due o tre calici di vino a scelta tra circa 60 etichette.

Non dovete far altro che comporre la vostra degustazione preferita. L’evento si svolgerà nel massimo rispetto dall’attuale normativa vigente con l’attuazione di tutti i protocolli relativi all’emergenza covid, evitando assembramenti ed invitando i partecipanti ad occupare i posti a sedere messi a disposizione nell’area ristoro allestita in Piazza.

Acquistando il ticket in prevendita costerà solamente 10 € invece che 12 €. I ticket scontati sono in numero limitato.