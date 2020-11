Giornata contro violenza donne, le iniziative a Ferrara – INTERVISTE

“La violenza in ogni sua forma è da condannare, senza se e senza ma” ha detto il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Diverse le iniziative organizzate oggi a Ferrara, tra cui la Tavola Rotonda in videoconferenza dal Comune di Ferrara questa mattina.

Attenzione verso anche i giovani.

Promosso un progetto di sensibilizzazione che consiste in un filtro facciale da usare sui social con l’hastag #IOVALGOUGUALE.



In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di abitanti Castello ha deciso di donare alla città due “panchine rosse”, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che sono state inaugurate il 25 novembre.

La prima è stata posizionata nei giardini al Barco; la seconda nel “Parco dell’Amicizia” di Ferrara, in via Ippolito Nievo nel quartiere Krasnodar.

Un parco molto frequentato da bambini e ragazzi che da subito si sono interessati, un fenomeno, quello della violenza contro le donne, non facile da capire.