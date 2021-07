VIS CAMPIONE REGIONALE 3X3

Il titolo arriva dalle gare di Misano

Dopo aver vinto la fase provinciale, i nostri ragazzi (Cerlinca David, Cerlinca Matei, Dalpozzo Alessandro e Leprini Francesco) hanno affrontato e vinto la fase regionale del 3 contro 3 (annata 2008), svoltosi a Misano presso le strutture del Misano Basketball Village. I Vissini superano a punteggio pieno il girone con Angels Santarcangelo e Pontevecchio. Alle Final Four li attendono Virtus Bologna, Castel San Pietro e Compagnia dell’Albero. I ragazzi affrontano Castel San Pietro in semifinale e, dopo un po’ di stallo nei primi minuti, riescono ad aggiudicarsi il pass per la finalissima. L’avversario è Compagnia dell’Albero, che ha battuto la Virtus Bologna dopo il supplementare. I ragazzi affrontano il match con grande intensità in fase difensiva e il gioco di squadra in attacco fa la differenza: con pieno merito la VIS è campione regionale! A malincuore non è prevista la Fase Nazionale, cosa invece tale nelle altre categorie di annata superiore, ma i ragazzi sono consapevoli che avrebbero potuto farsi valere. La medaglia d’oro, soprattutto in tempo olimpionico, è comunque una grande consolazione:

Questi i risultati della fase regionale:

GIRONE DI QUALIFICAZIONE:

 VIS – SANTARCANGELO 15 – 1

 PONTEVECCHIO – VIS 1 – 10

 SANTARCANGELO – VIS 1 – 16

 VIS – PONTEVECCHIO 8 – 6

SEMIFINALE:

 VIS – CASTEL SAN PIETRO 10 – 5

FINALE:

 VIS – COMPAGNIA DELL’ALBERO 10 – 6