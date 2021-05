VIS ECCELLENZA UNDER 18 – PASSO FALSO IN PARTENZA

Arriva, seppur di misura, 62-65, una sconfitta interna con Fulgor Fidenza

Prima partita stagionale per l’U18 Eccellenza capitanata da Coach Spettoli che affronta la Fulgor Fidenza in casa. Partita molto equilibrata fin dal primo minuto che vede i padroni di casa approcciare la gara con molta attenzione, Offensivamente mettono in campo buone soluzioni e una buona circolazione di palla che permette ai Vissini di attaccare il ferro trovando tiri facili e buoni scarichi per i propri tiratori, buono anche il reparto lunghi che fa la voce grossa e produce punti e rimbalzi. Nelle file difensive concesso qualche contropiede di troppo e qualche tiro facile in eccesso dovuto a un accoppiamento difensivo un po’ “tenero”. Alla ripresa del secondo quarto che vede i padroni di casa sopra di 4 lunghezze. Fidenza cambia intensità capitalizzando sugli errori della VIS che in difesa fatica sulle rotazioni e concede tiri aperti da 3 punti e qualche rimbalzo offensivo di troppo. In attacco qualche difficoltà nel trovare buoni tiri e un buon movimento di palla contro la zona messa in campo dagli avversari, con la VIS che inizialmente si procura anche dei buoni tiri che però non entrano ma perdendo qualche palla di troppo sul finale del quarto. Al rientro dalla pausa lunga sarà battaglia tra entrambe le compagini che alzano il ritmo sia offensivo che difensivo ma che vede i padroni di casa più in confusione rispetto agli avversari che subiscono un parziale dovuto a palloni persi e tiri forzati. Ultimo quarto decisamente diverso dove grazie ad un paio di time out

Coach Spettoli scuote i suoi facendogli alzare il ritmo soprattutto del finale, dove i suoi ragazzi mettono assieme una difesa ben più solida che concede molto meno e soluzioni concrete sia dal ferro che dalla media distanza. La partita si risolve nell’ ultimo minuto e mezzo dove la VIS grazie a un palleggio arresto e tiro e una penetrazione su un ben giocato pick and roll si porta avanti di una lunghezza a 30 secondi dal termine della gara.

Sarà poi un fallo fischiato alla VIS su un tiro da tre punti a mandare alla linea della carità Fidenza che convertirà tutti i tiri liberi passando

avanti di 3 lunghezze, ultimo tiro disponibile per i Vissini che tentano un tiro da 3 punti con spazio ma con la preghiera che non viene accolta dal ferro vedendo quindi Fidenza conquistare i due punti con un risultato di 62-65. In generale Buona prestazione per gli U18 Eccellenza di Coach Spettoli

che alla prima uscita stagionale di due settimane in ritardo rispetto tutte le altre squadre dimostra prontezza fisica, idee chiare offensive e un’ottima coesione tra i ragazzi. Prossimo appuntamento martedì 18 maggio alle ore 20 contro Cesenatico al Palapalestre.

VIS 2008 – PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 62 – 65

Parziali: (19-15; 33-35; 44-49)

Tabellini VIS: Dalpozzo 8, Galliera ricci 3, Fabbri n.e, Zanasi 2, Husam 12, Zanirato 2, Cavazzoni, Frigatti 3, Cavicchi 10, Mazzagatti 5, Simonetti 7, Ouattara 10.

All. Spettoli, Ass.All. Piselli/Vaianella, Preparatore Giuntella.