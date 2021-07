VIS: Fiorentino supervisor minibasket

Il tecnico allarga il suo raggio di azione nella collaborazione con la società del presidente Bertelli

La VIS ha annunciato una collaborazione ancora più estesa con Vittorio Fiorentino, che, oltre alla consulenza di scouting, nello specifico sulla fascia 10-13 anni. Da quest’anno supervisionerà il settore minibasket della VIS 2008, portando la sua esperienza nella formazione dei giovani atleti di casa VIS 2008 e dei suoi istruttori. Vittorio, è un Allenatore Nazionale, è anche un Istruttore Nazionale Minibasket ed ha conseguito anche la qualifica di Allenatore FIBA. Nella sua esperienza trentennale di basket ha collaborato con Sergio Scariolo, Umberto Badioli, Giampiero Hruby, Riccardo Paolini, Stefano Bizzozi e Spiro Leka. Inoltre, nel suo palmares tanti Campionati Provinciali e Regionali vinti, 2 finali Nazionali 3×3 e un titolo italiano Minibasket oltre a Finali Nazionali da Capo Allenatore. Queste sono state le sue prime parole: “Sono molto onorato e contento della collaborazione con la VIS 2008. Gli stimoli per lavorare e trasferire ai più giovani atleti di casa VIS 2008, oltre alla formazione e crescita degli Istruttori che seguiranno i vari gruppi, sono per me morivo di orgoglio e di stimolo. Ringrazio la VIS 2008 per la fiducia accordatami.”

Questo è il curriculum nel mondo del basket di Vittorio Fiorentino:

 1985/1996 Settore Giovanile Scavolini Pesaro.

 1996/2003 Responsabile Tecnico Fanum Basketball School.

 2004/2008 Settore Giovanile Scavolini Pesaro.

 2009 Responsabile Tecnico BCC Fanum Basketball School, e

Consulente Tecnico Settore Giovanile Pallacanestro Cagli.

 2010/2012 Responsabile Settore Giovanile Fileni BPA Jesi Legadue.

 2013 Responsabile programma giovani VL Pesaro e Responsabile Tecnico BCC Fanum Basketball.

 2014/2016 Responsabile Pallacanestro Noventa.

 2016/2017 Responsabile tecnico organizzativo Pallacanestro Noventa.

 2017/2018 Responsabile Tecnico Organizzativo BAM e Scouting Manager Aurora Basket Jesi Serie A/2.

 2018/2019 Coordinatore Tecnico Organizzativo Energy BK Albignasego e Scouting Manager Aurora Basket Jesi Serie A/2.

 2019/2021 Responsabile tecnico organizzativo Pallacanestro Noventa, Scouting Italia/Estero Young Sector e Collaborazione con Élite Euro Talent.