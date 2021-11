VIS: il punto della settimana

I sorrisi arrivano dall’Under 16, sconfitte per Under 19 e Under 17

Viene sconfitta in maniera netta la U19 Eccellenza di coach Spettoli sul campo della Fulgor Fidenza.

Fin dai primi minuti di gioco i padroni di casa della Fulgor Fidenza giocano la partita perfetta segnando con percentuali altissime e prendono un ampio divario già a fine primo quarto. La VIS 2008 verso la fine del secondo quarto prova ad accorciare il distacco accumulato, ma la ripartenza fortissima di Fidenza nel terzo quarto non lascia scampo ai biancoazzurri. Si conclude la gara con un aumento significativo del divario, dovuto alla netta superiorità di Fidenza.

La gara si conclude con il punteggio di 118 a 66.

Prossima partita lunedì 15 novembre ore 19:50 in trasferta contro i B.S.L. San Lazzaro presso la Palestra RODRIGUEZ – Via Repubblica 2 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), dopo la pausa prevista dal calendario F.I.P..

PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA – VIS 2008 118 – 66

Tabellino: Dalpozzo 6, Fabbri, Husam 8 Zanirato 7, De Pisi, Telese 2, Simonetti 7, Cavicchi, Yarbanga 27, D’onofrio 2 Ouattara 7.

All. Spettoli, Ass.All. Fiore/Vaianella.

Dopo la vittoria casalinga contro Piacenza, la VIS di coach Franchella affronta la Fulgor Fidenza, reduce dall’ampio successo in casa Virtus Bologna.

Primi 2 minuti di marca giallo-blu con un parziale di 10-0, poi i Vissini reagiscono e riescono in poco tempo a pareggiare. Fino a 3 minuti dalla fine del secondo quarto, regna un grande equilibrio: i ferraresi riescono anche ad andare avanti sul 25-23 e con un’alta intensità in contropiede mettono in difficoltà i padroni di casa. La difesa 1c1 però è il tallone d’achille e Fidenza trova, grazie alle penetrazioni, tiri aperti dalla lunga distanza che puniscono i ragazzi. All’intervallo è 49-37.

Secondo tempo senza storia, la VIS non riesce mai ad esprimere il suo DNA e Fidenza prende meritatamente il largo. Finisce 94-63.

Partita che deve essere molto utile per la VIS, essendo stati messi a fuoco tutti i punti in cui si hanno grandi margini di miglioramento, sia individuale che di squadra. Sconfitte come queste devono sicuramente servire per la crescita del gruppo, rientrando in palestra con ancora più voglia di prima.

La prossima partita sarà in trasferta, domenica 07 novembre alle ore 18:00 presso la PALESTRA – Via Resistenza 20 – Loc. Trebb CASTEL MAGGIORE (BO) contro gli Stars Basket.

PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA – VIS 2008 94 – 63 – Parziali: (23-23; 49-37; 75-47)

Tabellini: Righini (K) 7, Dirani, Cavallari, Giovinazzo 22, Romondia 8, Bondesani, Jebali 5, Belmonte 3, Porcu, Dall’Ora 4, Yarbanga 11, Balletti 3.

Successo casalingo per l’U16 Gold che affronta nella prima gara di campionato la Pallacanestro Titano.

Match che inizia con entrambe le squadre che segnano molto, i padroni di casa bravi a correre il campo e a trovare soluzioni facili al ferro ma un po’ disattenti sulle rotazioni difensive, San Marino non perde l’occasione e tira molto bene da tre punti, 22-18 VIS il primo quarto. Secondo quarto sulla linea del primo ma più attenzione in difesa per i Vissini, nella metà campo offensiva verranno prodotti meno punti, dati da una difesa più attenta degli avversari ma verranno comunque presi buoni tiri e sempre costruiti coralmente, 39-32 alla pausa lunga. Al rientro dalla pausa lunga quella che scende in campo è una VIS completamente diversa, molto più attenta in difesa senza concedere tiri aperti e facili agli avversari dominando a rimbalzo in entrambe metà campo e trovando tiri facili, la buona difesa alzerà anche le percentuali nella realizzazione del tiro dalla media e da tre punti, a 10’ dalla fine i bianco azzurri sono avanti per 52-45. Ultimo quarto sulla linea del terzo con i padroni di casa che non si fermano e continuano a macinare punti nonostante il parziale a proprio favore, dimostrando di non avere cali di intensità e di attenzione in entrambe le metà campo concedendo meno punti rispetto ai quarti precedenti agli avversari e segnandone di più aggiudicandosi così la vittoria con il punteggio di 82-57.

Prossima partita in trasferta a Riccione contro i Dolphins Basket Riccione.

VIS 2008 – PALL. TITANO 82 – 57

Parziali: (22-18, 39-32, 52-45)

Tabellini: Cavallari, Salvini 4, Lanza 3, Braga 17, Porcu 15, Emini 4, Kovalenko 15, Ciaccia, Ravenna 4, Bavaro 9, Salvini 11, Annunziata. Allenatore Cavara, Ass Allenatore Piselli/Franchella, Preparatore fisico Bonati.