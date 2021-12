VIS: il punto della settimana

Pr la Promozione punti gettati al vento con la Fortituto Crevcore

Tanto rammarico per la Promozione di casa Vis per i due punti persi contro la Fortitudo

Pallacanestro Crevalcore, dopo una brutta gara giocata da entrambe le squadre.

Inizio promettente per i ragazzi di coach Bottoni che partono subito con un 7 a 0. Dopo

il time out ospite saranno gli avversari a prendere in mano la gara e chiudono avanti

per 17 a 13 il primo quarto.

Secondo quarto dove regna l’equilibrio e si sbaglia tantissimo dal campo, i punti segnati

sono pochi e all’intervallo si arriva con gli ospiti avanti 26 a 22.

Terzo periodo a due facce dove parte forte la Fortitudo Crevalcore che arriva alla

doppia cifra di vantaggio, 36 a 25. Time out obbligatorio per coach Bottoni che sveglia i

Vissini. I bianco azzurri tornano in camera carichi e piazzano un 9 a 0 che riapre la gara.

Al 30’ il tabellone segna 38 a 34 per Crevalcore.

Ultimo quarto dove succede l’incredibile. I canestri si chiudono, non si segna più. Gli

ospiti faranno solo 4 punti dalla lunetta, ma la Vis non ne approfitta. A 3’ dalla fine

punteggio 36 a 38 con un unico canestro dal campo realizzato da Chieregatti. Qui la

gara sembra svoltare con l’uscita per 5 falli di Cremonini che prende anche tecnico. 5

tiri liberi per la Vis, Chicco Bianchi si presenta in lunetta e ne realizza 4 su 5 riportando i

biancoazzurri sopra di 2. Gli avversari continuano a sbagliare è la Vis pure, a 1’ dalla fine

ancora +2 Vis che si vede raggiunta da due tiri liberi degli avversari, punteggio 44 pari.

La Vis attacca ma non riesce a trovare la via del canestro. A 23” dalla fine commette

fallo su rimbalzo difensivo di Crevalcore, che realizza entrambi i liberi e porta i suoi sul

46 a 44. La Vis organizza l’ultimo attacco ma la tripla di Chicco Bianchi non entra così a

festeggiare per la vittoria finale è la Fortitudo Crevalcore.

Ora il campionato si ferma per le festività natalizie così la Vis tornerà in campo sabato 8

gennaio 2022 alle ore 18:00 contro i Diablos Basket Sant’Agata presso la palestra

Comunale di Sant’Agata Bolognese.

VIS 2008 – FORTITUDO PALLACANESTRO CREVALCORE 40 – 42

Parziali: (13-17; 22-26; 34-38)

Tabellini: Bianchi 17, Biolcati 12, Franchella 2, Gnani 2, Chieregatti 2, Gilli, Leprotti 5,

Sanguettoli, Corsato, Rossi.

All. Bottoni.

U16 SILVER: GRANDE VITTORIA DEI RAGAZZI DI COACH FILIERI CHE SI IMPONGONO

A FINALE EMILIA.

Ultima partita del girone di andata del campionato U16 Silver che vede la Vis, allenata da coach

Filieri con l’aiuto di coach Menghini, affrontare in trasferta il Basket Finale Emilia.

Primi due quarti a favore della squadra di casa che grazie a tanta energia riesce a catturare un

sacco di rimbalzi offensivi che le permettono tante seconde opportunità. Al contrario la Vis, poca

concentrata, concede tanto in difesa. Dopo un primo quarto da rivedere, dove i biancoazzurri non

ingranano e fanno si che gli avversari piazzano subito un 16 a 6, si gioca un secondo periodo

equilibrato e si arriva alla pausa lunga sul 33-24 per i padroni di casa.

Terzo quarto dove la Vis entra in campo con un altro appiglio, i ragazzi fanno una grande difesa

riuscendo a mettere in difficoltà il Basket Finale Emilia e soprattutto con un’altra intensità

cambiano l’Inerzia della gara; infatti, recuperano nel punteggio e si arriva all’inizio dell’ultimo

quarto sul 44-43. Ultimo quarto sempre punto a punto, con la Vis che trova il primo vantaggio

della partita ad un minuto e mezzo dalla fine. Da quel momento mantiene la testa avanti fino al

suono della sirena riuscendo a portare a casa la partita col punteggio di 60 a 55.

Ora si ferma il campionato per le festività natalizie e l’Under 16 Silver tornerà in campo nella

prima gara del girone di ritorno sabato 15 gennaio 2022 alle ore 16:00 contro Mastellari Impianti

HB nella Palestra Dosso Dossi (No Pubblico).

BASKET FINALE EMILIA – VIS 2008 55 – 60

Parziali: (16-6; 33-24; 44-43)

Tabellini: Caravita 8, Cavicchi, Komarov 8, Bottoni, Buzzoni, Guerrini 6, Dossi 7, D’amelia 4,

Youmbi, Rossoni 23, Rossi 4.

All. Filieri, Ass. All. Menghini.

U14 MASCHILE: NON BASTA SOLO LA COMPONENTE OFFENSIVA PER PORTARE

A CASA LA PARTITA.

Ultimo Match casalingo prima della pausa per le vacanze natalizie che vede l’U14 Silver di coach

Piselli assistito da Fiore, impegnata contro la Pallacanestro San Giorgio.

Inizio di quarto complicato per i Vissini che perdono troppi palloni e subiscono un parziale nei

primi minuti. Dopo un time-out provvidenziale, sistemate le cose i padroni di casa si sbloccano e

cominceranno a trovare fiducia in attacco con i primi canestri al ferro giocando bene di squadra,

nella metà campo difensiva invece ci saranno alcuni problemi nel limitare i contropiedi avversari. Si

chiude sotto per 29 a 14.

Secondo quarto simile al primo con i vissini che eseguono bene in attacco i vari giochi ma faticano

in difesa con gli avversari che anche a difesa schierata difficilmente sbagliano. A metà gara

punteggio di 57 a 28 per gli ospiti.

Al rientro dalla pausa lunga per entrambi i quarti la Vis a corto di energie dopo aver dato tutto,

fatica in attacco prendendo a volte anche buoni tiri ma sbagliandoli mentre la difesa continuerà a

vacillare. Nel complesso nonostante il risultato una buona prova per i ragazzi che dimostrano

sempre impegno e applicazione nel mettere in prova quello visto durante la settimana di

allenamenti.

Prossimo incontro sabato 8 gennaio 2022 alle ore 17:30 nella trasferta di San Giovanni in

Persiceto contro la Vis Academy Persiceto presso il Palasport locale.

VIS 2008 – PALL. SAN GIORGIO 44 – 103

Parziali: (14-29; 28-57; 36-81)

Tabellini: Mantovani 4, Gilardenghi E 2, Cavallini 4, Gilardenghi N 2, Veronesi, De Cosmo, Chiti,

Pevere 20, Gonzi 12, Margelli, Buzzelli.

All.re Piselli Ass. All.re Fiore.

U14 MASCHILE: VIS SCONFITTA IN TRASFERTA CONTRO BASKET ESTENSE.

Match esterno per l’U14 Silver di coach Piselli e Fiore, che si confronta con il Basket Estense.

Incontro a senso unico per gli avversari che già dal primo quarto si impongono nella gara facendo

faticare la Vis in difesa grazie alle penetrazioni al ferro e grazie ad una difesa solida che metterà in

confusione i Vissini e non gli permetterà di trovare la via del canestro.

Partita che si sbloccherà dopo due frazioni di gioco con i bianco celesti che riusciranno a trovare

buoni tiri anche se con errori e una difesa che si aggiusta leggermente e concede molti meno

rimbalzi in attacco. Non abbastanza però per poter rimettere in piedi la partita che quindi verrà

vinta dalla compagine di casa per 84 a 13.

Prossimo incontro impegno casalingo domenica 19 dicembre alle ore 11:00 contro la Pall.

Sangiorgio alla Palestra ROITI – Via S. Maria Degli Angeli 58 FERRARA FE.

BASKET ESTENSE – VIS 2008 84 – 13

Parziali: (29-0, 47-4, 59-5)

Tabellini: Cavallini 2, Carta 4, Milani, Veronesi, De Cosmo, Implatini 2, Chiti, Pevere 1, Gonzi 2,

Buzzelli, Benchea, Dmyshko 2.

All.re Piselli Ass. All.re Fiore.

U13 ÉLITE: GARA SENZA STORIA CONTRO LA CORAZZATA BSL SAN LAZZARO.

Prima gara di ritorno per l’Under 13 Élite allenata da coach Bottoni assieme a Campana che vede la

corazzata BSL scendere sul campo dei Vissini al Dosso Dossi.

Come cita il punteggio la gara non ha avuto storia, da subito la squadra ospite con tanta grinta,

aggressività e corsa allunga il divario tra le due compagini, chiudendo il primo quarto avanti per 37

a 6. All’intervallo il tabellone segna un eloquente 62 a 17 e gara praticamente in archivio.

Nei restanti periodi la BSL aumenterà progressivamente il divario fino al 113 a 30 finale.

Brutta prestazione dei bianco azzurri che questa volta non mettono in campo la determinazione e

l’attenzione che era emersa nelle ultime partite.

Questa è stata l’ultima gara prima della sosta Natalizia, i nostri giovani vissini torneranno in campo

per la prossima partita sabato 15 gennaio ore 17:30 contro la POL. Pontevecchio presso la Palestra

S. PERTINI – Via Della Battaglia 9 BOLOGNA.

VIS 2008 – BSL SAN LAZZARO 30 – 113

Parziali: (6-37, 17-62, 21-89)

Tabellini:

VIS 2008 FERRARA: Izzi 2, Pasquini 13, Gildone, Lodi, Proner, Ziosi 4, Conca 5, Lorito 4, Beltrami 2.

All. Bottoni, Ass. All. Campana.

B.S.L. SAN LAZZARO: Palmieri 2, Giovagnoni 6, Betti 34, Morara 5, Piselli 11, Barbetti 5, Prunestì

16, Bacchi Reggiani, Tomassone 15, De Vito 2, Cortijo 2, Milazzo 15

All.re Tomaselli, Ass.te Zavatta.

AQUILOTTI VIS BIANCHI: ANCORA UN SUCCESSO PER I BIMBI E LE BIMBE DI

CARAVITA E BOSI CHE NON SI FERMANO PIÙ E FANNO PERCORSO NETTO!

E siamo arrivati a Natale con un bottino pieno di vittorie nel girone.

I piccoli vissini di Caravita/Bosi, bambini e bambine nati nel 2012 e 2013, si divertono e convincono

anche a Bagnolo Po, dove domenica mattina con una bella nebbia sullo sfondo portano a casa

l’ennesima vittoria per 17 a 7.

Ora un pò di riposo in vista del nuovo anno che porterà gli Aquilotti a confrontarsi probabilmente

con altre realtà…e allora sì, che ne vedremo delle belle!!

Serene Festività a tutti dagli Aquilotti Bianchi e dalle loro famiglie!!!

BAGNOLO C – AQUILOTTI VIS BIANCHI 7 – 17

Parziali: (2-18, 4-8, 2-8, 6-6, 2-8, 4-8) A punti: (20 a 56)

PUNTI REALIZZATI VIS BIANCHI: BIANCHINI NICOLA 2, BIANCHINI RICCARDO 2, CANDIANI OTTAVIA

6, GRANDINI FRANCESCO 4, NJAMEN YOHAN 10, PISAPIA PIETRO 4, SALVI CATERINA 2, VERDI

ANDREA 10, TUMIATI MARIO 16.

ISTRUTTORI: CARAVITA, BOSI.