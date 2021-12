VIS IL PUNTO DELLA SETTIMANA

U19 ECCELLENZA: LA VIS CON UNA GARA TUTTO CUORE

BATTE LA CAPOLISTA IMBATTUTA!

La Vis, allenata da Fabio Spettoli, riesce nell’impresa di fermare la capolista imbattuta del

girone A del campionato Under 19 Eccellenza.

La Fulgor Fidenza si presenta al Palapalestre priva di Biorac, sicuramente uno dei prospetti

più interessanti della squadra giallo-blu, ma ha il merito di imporre fin da subito il proprio

ritmo. La Vis fatica a rimanere in scia, priva di Zanirato, e con Ouattara con problemi di falli

fin da subito, sono Cavicchi e Husam a mantenere i ferraresi in scia degli ospiti.

All’intervallo il tabellone vede Fidenza avanti di 7 lunghezze, 48 a 41.

L’intensità vissina è buona, Frigatti prima e Dal Pozzo poi cercano di riportare i padroni di

casa a contatto, ma gli ospiti puniscono le disattenzioni difensive ferraresi impedendo

sempre di colmare il gap. Ad inizio dell’ultimo quarto Fidenza è avanti di 10, 68 a 58.

Proprio nell’ultimo quarto sale in cattedra Yarbanga, che permette, negli ultimi minuti di

partita, di ridurre il distacco fino ad arrivare a 34 secondi dalla fine con la Vis palla in mano

sotto di 3. Dopo una prima tripla sbagliata, Yarbanga fa la voce grossa a rimbalzo,

scaricando a Husam che mettere la tripla dell’82 pari. Una buona difesa di Dal Pozzo porta

Fidenza ad un tiro non pulito. Il rimbalzo è preda della Vis e Husam lancia in contropiede

Cavicchi che sulla sirena segna il sottomano del +2 per una vittoria tanto insperata, per

come si era incanalata la partita, quanto importante, sia per il lavoro che i ragazzi stanno

facendo in palestra sia per la classifica. Bravi ragazzi!

Ora la pausa natalizia, poi ritorno in palestra per preparare la prima gara del nuovo anno

che sarà il recupero della 5 giornata di andata e si giocherà giovedì 13 gennaio 2022 alle

ore 20:45 contro il Parma Basket Project presso il PalaPalestre.

VIS 2008 – FULGOR FIDENZA 84 – 82

Parziali: (19-25; 41-48; 58-68)

Tabellini: Dalpozzo 9, Romondia 1, Fabbri ne, Husam 18, De Pisi ne, Simonetti 10, Telese 1,

Frigatti 6, Cavicchi 15, Yarbanga 24, D’onofrio, Ouattara.

All.re Spettoli, Ass. All. Vaianella e Fiore.

U15 ECCELLENZA: NON BASTANO DUE BUONI QUARTI

PER PORTARE A CASA LA VITTORIA CONTRO FORLÌ.

Ultimo match prima della pausa natalizia per i ragazzi di coach Bottoni che affrontano in

casa ONETEAM Forlì.

Primo quarto che vede gli avversari in netto vantaggio punendo la difesa Vissina con

canestri facili al ferro e una difesa che concede molto poco alla VIS, che fatica a trovare un

ritmo partita e la consueta velocità di gioco, prendendo un parziale notevole, 29 a 12!

Secondo quarto, difensivamente parlando, diverso dal primo con i padroni di casa che

stringono due viti e concedono meno canestri facili al ferro e soprattutto aumentano i

rimbalzi difensivi, mentre in attacco si inizia a vedere qualcosa con incursioni al ferro e tiri

piazzati puliti, dopo due quarti il punteggio è 48 a 27 per Forlì.

Al rientro dalla pausa lunga i ragazzi di Coach Bottoni saranno decisamente un’altra

squadra mettendo in campo quello che meglio sanno fare, ovvero energia, l’attacco sarà

fluido con la palla che non si ferma mai e da lì verranno prodotti quasi il doppio dei punti

del quarto precedente con una difesa che sale altrettanto di livello concedendo davvero

poco e rubando palloni permettendo alla Vis di rientrare in partita.

Ultimo quarto tutto da giocare ma con gli avversari staccati da qualche lunghezza, l’attacco

bianco celeste rallenterà e litigherà con il canestro rispetto al quarto precedente, la difesa

sarà attenta a inizio frazione ma nella seconda metà del periodo faticherà a contenere la

fisicità avversaria concedendo di nuovo troppi rimbalzi in attacco e secondi tiri

permettendo così a Forlì di aggiudicarsi la vittoria per 88 a 66 e mettere 2 punti in

classifica.

Ora la sosta natalizia, i ragazzi di coach Bottoni torneranno in campo domenica 16 gennaio

alle ore 11:30 contro la POL. Compagnia dell’Albero di Ravenna presso la Palestra

MATTIOLI.

VIS 2008 – ONE TEAM FORLÌ 66 – 88

Parziali: (12-29; 27-48; 51-71)

Tabellini: Emini 12, Dalpozzo 2, Ciaccia 6, Egentini 2, Lambertini, Ravenna 4, Bavaro 15,

Salvini 7, Annunziata 4, Pampolini 7, Cerlinca 7, Velimirovic.

All.re Bottoni Ass. All.re Piselli Preparatore Fisico Bonati.

UNDER 19 SILVER: QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA PER I RAGAZZI DI COACH

SANNINI.

E sono 5 su 5 per i ragazzi guidati da coach Sannini, assieme a Rigattieri, in questo avvio di

campionato super!

Inizio di partita difficile dove la fisicità degli avversari si fa sentire e complici le basse percentuali, la

VIS fa fatica ad ingranare, chiude comunque avanti 11 a 8 il primo quarto.

Nonostante ciò, grazie ad una difesa ordinata, si va all’intervallo con i bianco azzurri avanti di 1

lunghezza, 27 a 26.

Il terzo quarto inizia con i bianco azzurri che abbassano la guardia e vanno sotto di 7; in poco

tempo però, implementando una difesa aggressiva sul portatore di palla, riescono a recuperare

qualche pallone e costruendo altresì tiri ad alta percentuale in attacco recuperano lo svantaggio e

si portano avanti di 5 punti a 10’ dalla fine, 45 a 40.

L’ultimo quarto comincia con le squadre che sono punto a punto, ma la VIS gioca con pazienza in

attacco e grazie anche a qualche tiro da fuori riesce ad allungare sugli avversari e mantenere la

situazione sotto controllo chiudendo il match con una vittoria con un vantaggio di 9 punti, 61 a 52.

Ottima partita per i nostri ragazzi che danno dimostrazione di essere un gruppo coeso, e si sono

regalati e hanno regalato un primato in classifica imbattuti per delle festività natalizie fantastiche e

un fine anno stupendo.

Ora sospensione campionato per le festività, gli Under 19 Silver tornano in campo sabato 8

gennaio alle ore 16:00 contro la Benedetto 1964 di Cento presso la Palestra Giovannina.

PALLACANESTRO MOLINELLA – VIS 2008 52 – 61

Parziali: (8-11; 26-27; 40-45)

Tabellini: Pizzo 15, Susanni 14, Vergnani 14, Giombi 7, Maietti 5, Gentili 2, Govoni 2, Volta 2,

Checchi, Franze.

All. Sannini Ass. All. Rigattieri.

AQUILOTTI VIS AZZURRI: TRASFERTA AMARA IN QUEL DI CENTO.

Venerdì 17 dicembre, sul parquet della Palestra Giovannina di Cento, gli Aquilotti Azzurri, guidati

dagli istruttori Franchini e Masarati, hanno affrontato la compagine Centese del Benedetto 64.

Inizio subito in salita per i nostri giovani atleti che subiscono, nei primi 2 tempi, il gioco e le

iniziative dei padroni di casa, facendosi trovare meno pronti e agguerriti degli avversari.

Il terzo tempo vede imporsi la Vis, che deve arrendersi di nuovo nella 4 e 5 frazione di gioco.

L’ultimo tempo invece è ancora a favore della Vis.

Nonostante la sconfitta, i nostri giovani atleti stanno dimostrando continui miglioramenti: iniziano

a vedersi un gioco più corale e si vede una buona crescita individuale di tutti gli atleti. Avanti così

ragazzi!

Prossimo appuntamento contro Antares Basket Copparo al Palapalestre di via Tumiati.

BENEDETTO 64 – AQUILOTTI VIS AZZURRI 14 – 10

Parziali: (7-1, 10-7, 4-7, 14-2, 8-3, 1-5) A Punti: (44 – 25).

PUNTI AQUILOTTI VIS AZZURRI: Bertelli 1, Botea 2, Cariani, Filippone, Frignani 6, Guey 1, Lo

Schiavo 10, Mardoda, Rossi, Tassinari, Tilkens 3, Turola 2.

Istruttori: Franchini, Masarati.