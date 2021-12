VIS: il punto in campo maschile e femminile

U19 ECCELLENZA: VITTORIA DI FORZA IN TRASFERTA CONTRO L’INTERNATIONAL IMOLA.

Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Coach Spettoli che partono subito forte contro Imola.

Nel primo quarto i biancoazzurri piazzano subito il primo parziale trovando ottime soluzioni grazie

ad un Husam particolarmente ispirato e ad un Cavicchi recuperato dopo un lieve infortunio alla

caviglia, dopo i primi 10’ di gioco la Vis è avanti per 27 a 13.

Nel secondo quarto, la VIS allunga ancora con le bombe di Simonetti e Husam, mentre in difesa il

buon Ouattara è una presenza quasi fissa in termini di rimbalzi, all’intervallo la Vis è avanti di 29,

52 a 23.

Negli ultimi 2 quarti i ragazzi incrementano il vantaggio grazie ad un’ottima difesa e ad un attacco

quasi sempre costruito, che porta a tante finalizzazioni.

Termina la gara con la vittoria della Vis per 93 a 47.

Buona partita dei ragazzi dell’U19 Eccellenza che stanno piano piano cominciando a prendere

fiducia nei propri mezzi!

Prossimo appuntamento lunedì 13 dicembre alle ore 18:45 fuori casa contro Tulipano Impianti

Progresso Happy Basket presso il Palazzetto dello sport di Castelmaggiore.

INTERNATIONAL IMOLA – VIS 2008 47 – 93

Parziali: (13-27; 23-52; 34-70)

Tabellino: Dalpozzo 4, Romondia 2, Husam 21, De Pisi 2, Telese 4, Simonetti 18, Frigatti, Cavicchi

18, Yarbanga 6, D’onofrio 4, Ouattara 14.

All.re: Spettoli, Ass. All.re: Vaianella, Fiore.

U15 ECCELLENZA: CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA DI VITTORIE PER I RAGAZZI DI

COACH BOTTONI.

Match in trasferta quello Dell’U15 Eccellenza di Coach Bottoni, che affronta la Polisportiva

Piacenza.

Incontro che inizia con la Vis che parte subito forte trovando canestri facili al ferro correndo in

contropiede ma anche a difesa schierata. In difesa bene, ma con qualche problema nel tenere le

penetrazioni al ferro, bianco azzurri avanti nel primo quarto per 29 a 15.

Nel secondo quarto i bianco celesti rallenteranno un attimo il ritmo litigando un po con il canestro

nel tiro da fuori, ma giocando comunque bene di stazza da sotto canestro trovando punti dal post,

ma la difesa continuerà ad essere sempre vacillante nel tenere le iniziative uno contro uno dei

padroni di casa, Vis avanti alla pausa lunga per 49 a 27.

Al rientro dalla pausa lunga, i Vissini scenderanno in campo un po sottotono facendo molta fatica in

attacco, dovuta a disordine generale e passaggi superficiali che permetteranno agli avversari di

approfittarsene e concretizzare punti facili, a 10’ dalla fine comunque il punteggio vede i bianco

azzurri avanti per 67 a 40.

Ultimo quarto sulla falsa riga del precedente con troppe distrazioni da parte di alcuni ragazzi e un

guizzo positivo solo nel finale di partita, nella metà campo difensiva invece ci sarà più attenzione

individuale ma poca grinta a rimbalzo che concederà troppo spesso secondi tiri agli avversari.

Match che si conclude comunque in positivo per la Vis che porta a casa i due punti a fine gara

battendo la Polisportiva Piacenza per 82 a 55.

Prossimo incontro venerdì 10 dicembre alle ore 19:00 contro la Virtus Bologna presso il

PalaPalestre.

POLISPORTIVA PIACENZA CLUB – VIS 2008 55 – 82

Parziali: (15-29; 27-49; 40-67)

Tabellini: Emini 4, Dalpozzo 9, Ciaccia, Lambertini, Ravenna 12, Bavaro 12, Salvini 2, Annunziata 6,

Pampolini 15, Cerlinca D 6, Cerlinca M 14, Viaro 2.

Allenatore Bottoni, Ass. All.re Piselli.

U19 SILVER: VITTORIA SUDATA PER I RAGAZZI DI COACH SANNINI CONTRO GALLO

BASKET.

La squadra di coach Sannini e Rigattieri gioca la quarta partita in casa contro Gallo Basket dopo un

turno di riposo.

La partita prende da subito una piega incerta, colpa forse dell’eccessiva sicurezza delle tre vittorie

precedenti, ma merito della grande ed inaspettata intensità difensiva adoperata da Gallo.

Le squadre stanno punto a punto per tutto il primo quarto che termina con un distacco di 4 punti a

favore della formazione ospite, 14 a 18.

Il secondo periodo è caratterizzato da diversi errori in attacco, sia dai ragazzi di casa che dagli

ospiti e la Vis limita i danni chiudendo sotto di 3 lunghezze, 27 a 30 all’intervallo.

Nel terzo quarto il trend rimane più o meno lo stesso con i bianco azzurri che non danno il

massimo in difesa ed in attacco continuano ad essere contratti sbagliando appoggi facili, così a 10’

dalla fine la VIS è sotto di 5 punti, 52 a 47.

Nell’ultimo quarto prima Bianconi con una tripla e una “quasi tripla “(5 punti consecutivi) e un

canestro pesantissimo da sotto di Statello dopo un taglio sul fondo, svegliano i compagni di

squadra. Gallo non ha più benzina nelle gambe colpa anche della panchina corta e dell’intensità

difensiva della Vis che vuole portare a casa la vittoria dopo essere stata sempre sotto, però i 40’

terminano con il tabellone che segna 66 a 66. Si va dunque ai supplementari.

In questi ultimi 5 minuti i nostri ragazzi, ormai in fiducia, si ricordano di essere al primo posto nel

girone e continuano a difendere forte e ad accelerare nelle ripartenze, piazzano il parziale di 11 a 1

così stringendo i denti porta a casa una vittoria importante per 77 a 67 mantenendo l’imbattibilità

e la testa della classifica.

Ora testa alla prossima gara. Che sarà fuori casa contro Molinella e si disputerà domenica 19

dicembre alle ore 17:30 presso il palazzetto dello sport di Molinella.

VIS 2008 – GALLO BASKET 77 – 67 (d. 1 t.s.)

Parziali: (14-18; 27-30; 47-52; 66-66)

Tabellini: Bianconi 20, Vergnani 16, Giombi 14, Susanni 10, Pizzo 6, Checchi 4, Gentili 4, Statello 2,

Maietti 1, Govoni, Volta, Franzè n.e.

All. Sannini F., Vice All. Rigattieri F.

UNDER 17 SILVER: UNA BUONA VIS PER DUE QUARTI CEDE ALLA DISTANZA LA

VITTORIA AL BASKET VILLAGE.

Quinta giornata del campionato U17 Silver, che vede la Vis allenata da coach Barlati assieme a

Filieri e Menghini, affrontare in casa Basket Village.

Primi due quarti dove la squadra ospite riesce a guadagnare un piccolo vantaggio di 8 punti, grazie

a delle amnesie difensive della Vis. Si arriva all’intervallo lungo sul 26-34.

Ultimi due quarti dove la storia non cambia, con la squadra ospite che aumenta ancora di più il

vantaggio; infatti, al 30’ il tabellone segna 64 a 40 per il Basket Village.

La partita finisce col punteggio di 56-87 a favore della squadra ospite.

Prossimo incontro la trasferta di sabato 11 dicembre alle ore 19:30 contro la Vis Academy presso

il PALASPORT – Via Castelfranco 16/b SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO.

VIS 2008 – BASKET VILLAGE 56 – 87

Parziali: (10-20; 26-34; 40-64)

Tabellini: Caravita, Sunseri 10, Frilli 11, Natali 2, Gandini, Tamascelli A., Tamascelli C. 2, Ricciuti 10,

Malisardi 6, Germeji 5, Cavallini 5, Bottoni 5.

All. Barlati, Ass All. Filieri e Menghini.

U13 ÉLITE: BELLISSIMA VITTORIA OTTENUTA CONTRO JUNIOR BASKET CA’OSSI.

Dopo tre trasferte si ritorna a giocare tra le mura amiche per i nostri giovani vissini dell’Under 13

Élite che affrontano al Dosso Dossi lo Junior Basket Ca’Ossi.

Partita in perfetto equilibrio che vede le due compagini da subito partire concentrate e piene di

energia.

Si parte con palla avanti a campo aperto e contropiede che regala un mini parzialino di 6 a 0 per i

nostri Vissini, che costringono la squadra ospite a chiamare minuto di sospensione.

Alla ripresa il gioco si fa duro e il ritmo della partita si fa alto con belle giocate da entrambe le

parti.

Si va all’intervallo con i ragazzi di coach Bottoni in vantaggio sul 36 a 28, qualche minuto per

rifiatare e si riparte.

Qualcosa cambia, i nostri ragazzi calano l’attenzione in campo e si fanno rimontare fino al

sorpasso.

Time out obbligatorio per coach Bottoni che spiega ai ragazzi che si deve rimanere concentrati,

attenti e aggressivi per poter portare a casa la partita.

Pronti in campo e i nostri giovani bianco azzurri impattano il punteggio e con qualche bella giocata

su palle recuperate da una difesa attenta e pronta si arriva alla sirena con la vittoria per i padroni

di casa, che portano a casa 2 punti preziosi per la classifica, per 59 a 56.

I frutti di un buon lavoro svolto in palestra e l’amalgamarsi del gruppo fuori e dentro al campo, si

cominciano a vedere e ad ogni partita ci sono segnali sempre più positivi dei nostri ragazzi che

mettono in pratica ciò che gli viene insegnato in settimana.

Prossima partita martedì 14 dicembre alle ore 18:30 in casa contro la BSL San Lazzaro al Dosso

Dossi (No Pubblico).

VIS 2008 – JUNIOR BASKET CA’OSSI 59 – 56

Tabellini: Izzi 15, Pasquini 21, Lodi, Proner, Ziosi (K) 11, Gabruk 4, Lorito 6, Beltrami 2, Casolari.

All. Bottoni. Ass. All. Campana.

U13 MASCHILE: BRAVI I NOSTRI RAGAZZI A TENERE IL CAMPO FINO ALLA FINE.

Terza partita per i nostri ragazzi della U13 maschile, gruppo allenato da Campana, che incontrano

la corazzata Benedetto 1964 di Cento, compagine che per qualità e intensità sembra più

una squadra Élite.

Da subito si vede che la partita avrà un’unica direzione, La Benedetto 1964 difende a tutto campo

e in modo aggressivo fin dall’inizio mettendo così molto in difficoltà i nostri giovani vissini, i quali

però non si perdono d’animo e fino alla fine comunque cercano di combattere e tenere testa agli

avversari.

Bravi i nostri ragazzi a non abbattersi e a tenere il campo fino alla fine.

Prossimo incontro sabato 11 dicembre alle ore 16:30 in trasferta contro i Galliera Lovers presso il

Palasport A. BENTIVOGLI – Via della Pace 39 – Loc. S. Ve GALLIERA BO.

VIS 2008 – BENEDETTO 1964 16 – 129

Tabellini: Milone, Arziliero, Grassi 5, Zunelli 2, Gildone (K) 4, Tornello, Turkhan 5, Ugatti, Laccetti,

Casolari.

All. Campana.

U19/F CAMPIONATO CSI SENIOR: LE RAGAZZE DI COACH FRIGNANI SI

IMPONGONO A PERSICETO.

Nella trasferta in quel di San Giovanni in Persiceto arrivano due punti fondamentali per rimanere in scia alle

prima della classifica. Domenica sera in trasferta, al Palazzetto dello sport di via Castelfranco, la formazione

ferrarese si impone sulla formazione di casa 36 – 79.

Un avvio di partita dove le padrone di casa trovano per prime la via del canestro, servono invece due minuti

per sbloccare il risultato in casa Vis, sarà Callegari a mettere a referto i primi punti dopo 2 minuti di gioco.

D’ora in avanti s’inizia a giocare con intensità e ritmo, una partita sempre in controllo per i rimanenti 37

minuti.

Nei primi due quarti le persicetane provano a mantenere il passo delle ospiti, seppur sotto di 12 punti

all’intervallo continuano a crederci… ma la VIS ROSA non ci sta! La parola fine viene definitivamente messa al

rientro della pausa lunga dove nel terzo periodo aumenta l’energia difensiva, solo 3 punti concessi ed i 24

segnati, di cui 4 triple a segno dopo una buona circolazione di palla, allontanano definitivamente la Vis

Persiceto.

L’inserimento di Loiacono nel gruppo ha portato fisicità e centimetri, in grado di tramettere agonismo ed

energia a tutte le compagne di squadra, un innesto sicuramente fondamentale per completare il roster, la sua

pericolosità sotto canestro, 16 p.ti per lei a fine gara, apre maggiori spazi lontani da canestro, dando alle

compagne la possibilità di ritrovare tiri piazzati dall’arco dei 6,75, Cacciatori una di queste, per lei a fine gara

saranno 4 le triple a bersaglio.

Prossimo appuntamento giovedì 16 dicembre ore 21:00 contro Cma Medicina presso la Palestra Dosso Dossi

via Dosso Dossi, 6 – Ferrara (FE).

U19 F. VIS ACADEMY PERSICETO – VIS ROSA FERRARA 36 – 79

Parziali: (10-19; 26-38; 29-62)

VIS ROSA FERRARA: Loiacono 16, Galliera Ricci 5, Colantoni 7, Vitali S. 5, Altamura 2, Boarini 7,

Callegari 10, Cacciatori 17, Marino 7, Conti 3.

All.re Frignani.

U19 FEMMINILE: VITTORIA SENZA PROBLEMI CONTRO LE VIPERINE.

Partita senza cronistoria per la nostra formazione di sviluppo U19 nel campionato CSI senior.

A giocare in terra Ferrarese sono le Viperine, squadra storica di Bologna che ogni anno si mette alla prova nel

campionato di categoria.

Partenza subito a mille per la formazione guidata da capitan Marino che dopo il 24 a 0 dei primi 2′ di gioco,

utilizza il resto del tempo per perfezionare alcune lacune dimostrate nella trasferta della settimana scorsa.

L’inserimento di Loiacono sotto le plance (per aumentare gli impegni individuali sul percorso della propria

crescita), da una dimensione diversa alle giovani U19 che sfruttano giocando una partita di applicazione.

Prossimo impegno contro la Vis Academy Persiceto.

VIS ROSA – VIPERINE 105 – 21

Parziali: (31-8; 57-14; 81-16)

Tabellini VIS ROSA: Conti 7, Galliera Ricci 13, Marino 18, Colantoni 12, Boarini 2, Vitali 15, Cacciatori 6,

Altamura, Callegari 20, Loiacono 12.

All. Frignani.