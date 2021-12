VIS ISTITUTI POLESANI VITTORIA DA BRIVIDI

All’over time, 78-64, a Ravenna

Partita non adatta ai deboli di cuore alla palestra Mattioli di Ravenna, dove gli Istituti Polesani Vis Rosa si impongono in rimonta dopo un tempo supplementare. La temperatura in palestra, più indicata per una partita di hockey su ghiaccio che per una di pallacanestro, faceva presagire una partita a basso punteggio. Invece l’energia messa in campo dalle due squadre è stata sorprendentemente alta. Gli scontri fisici, anche suggeriti da una direzione arbitrale “permissiva”, si susseguono. Il primo quarto è la squadra ravennate a provare lo strappo con Pirazzini che colpisce ripetutamente dall’arco dei tre punti (15 punti con 4 triple a fine gara) e porta la squadra di casa sul 14-9 al 7’. Le vissine recuperano lo strappo in conclusione di tempo (15-14). Il secondo quarto ricalca il primo con Ravenna avanti trascinata da Pirazzini, Maioli e Benazzi (31-22 al 16’). Colombani con 5 punti riavvicina Ferrara che chiuderà la metà della gara sotto di 4 punti. Nella terza frazione Capra Team Ravenna prosegue a martellare da fuori, gli Istituti Polesani Vis Rosa non hanno la stessa precisione e precipitano a -10 alla penultima sirena. Partita finita? Neanche per sogno, le ferraresi piazzano in sei minuti un parziale di 13 a 2 e mettono la testa avanti (51 a 52) per la prima volta nella gara. Tutto apparecchiato per un finale da brivido. Camata (ex di turno) segna da due, Ferraro pareggia con un tiro libero a meno di due minuti dal termine. Ancora Ferraro dalla lunetta e D’Aloja dal campo sembrano spezzare l’equilibrio (53-57 a 50” dalla fine), invece la squadra locale non ci sta, il play Calabrese segna in penetrazione e a trenta secondi dalla sirena ancora Camata segna con il fallo, realizza dalla lunetta e porta avanti Ravenna 58 a 57. Le nostre ragazze forzano una penetrazione e perdono palla commettendo poi fallo sistematico su Calabrese che sbaglia il primo e segna il secondo. 6” al termine, -2, time-out. Frignani disegna il gioco finale, Salvadego penetra, scarico sotto per capitan Zampini che segna in appoggio sulla sirena. Il supplementare è senza storia, le biancoazzurre sulle ali dell’entusiasmo segnano da ogni posizione. Il parziale è di 15 a 9 nei soli 5 minuti del tempo supplementare. Così gli Istituti Polesani Vis Rosa tornano a Ferrara con questo bel regalo natalizio. Dopo le festività, sabato 8 gennaio alle ore 18:00, si ripartirà con il recupero della gara casalinga presso il PalaPalestre contro la Nuova Virtus Cesena.

CAPRA TEAM BASKET RAVENNA – ISTITUTI POLESANI VIS ROSA 68 – 74 (D.T.S.)

Tabellini:

Capra Basket Ravenna: Gonzalez 5, Maioli 13, Pirazzini 15, Gentile 11, Benazzi 6, Camata 10, Calabrese 8, Vannucci. All. Venturini.

Istituti Polesani Vis Rosa: Colombani 5, D’Aloja 11, Salzano 3, Ferraro 7, Zampini 12, Zerbini 10, Boarini, Salvadego 9, Targa 4, Perfetto 4, Loiacono 9. All. Frignani, Ass. All. Brandini, Menghini.