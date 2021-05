VIS: l’Under 16 Eccellenza ritrova il sorriso

Dopo il ko a Ravenna, arriva il riscatto con il successo, 97-73, su Ravenna

Dopo la brutta prova a Ravenna, coach Franchella chiede ai suoi ragazzi una risposta importante dal punto di vista dell’intensità difensiva e dell’aggressività a rimbalzo, oltre alla capacità di giocare un attacco più corale. Nel primo quarto i ferraresi alternano buoni momenti in entrambe le metà campo a minuti di calo del ritmo gara che permette agli ospiti di rubare qualche pallone e di punire con contropiedi una VIS distratta. Forlimpopoli sfrutta i falli commessi dai padroni di casa (10 i puntisegnati con tiri liberi), che in attacco riescono comunque a trovare il

più delle volte buone soluzioni. 31-20 dopo 10’. Secondo periodo fotocopia del primo: i ragazzi arrivano anche sul +16 ma disattenzioni difensive e attacchi frettolosi costano banali canestri subiti. All’intervallo è 54-40 Nel secondo tempo la VIS alza i toni in difesa e ciò permette di correre in contropiede trovando canestri facili e una difesa più facile da penetrare: tuttavia gli ospiti non mollano e sfruttano i black-out d’attenzione dei nostri ragazzi. I padroni di casa riescono comunque a mantenere un buon ritmo per quasi tutti i 20 minuti e custodiscono l’ampio vantaggio. Termina 97-73. Vittoria per i ragazzi di coach Franchella, con segnali di miglioramento ma siamo ancora lontani dallo standard che deve caratterizzare questa squadra.

Prossimo appuntamento Sabato 22 Maggio alle ore 18 in trasferta contro l’imbattuta Basket Cervia Cesenatico.

VIS 2008 – BASKERS FORLIMPOPOLI 97 – 73 Parziali: (31-20; 54-40; 77-57)

Tabellini VIS: Righini (K) 15, Dirani 3, Ebeling 16, Fondacci 5, Bondesani 6, Rossoni, Zattin, Joksimovic 13, Belmonte 6, Ceredi 17, Dall’Ora 2, Yarbanga 14 All.re Franchella, Ass. All.re Piselli/Cavara, Prep. Giuntella.