VIS: RITORNO IN CAMPO E SUBITO DUE PUNTI PER L’UNDER 16 ECCELLENZA

Vittoria, 91-66, sul Basket Santarcangelo, tutto facile, dopo i primi minuti di assestamento

Dopo 14 mesi, finalmente la VIS torna sul parquet per giocarsi la prima partita di questo ‘’mini-campionato’’ Under 16 Eccellenza. La notizia più importante della giornata infatti non è il risultato finale, bensì la possibilità data ai nostri ragazzi di assaporare nuovamente il gusto di affrontare un match ufficiale, dopo momenti di allenamenti e stop in loop.

Primi minuti comprensibilmente complicati per i biancoazzurri: Santarcangelo, reduce dalla vittoria contro Ginnastica Fortitudo, si dimostra più pronta e ne approfitta per piazzare un parziale di 14-6. Dopo il time-out di sveglia di coach Franchella, i ragazzi rientrano in campo con maggiore intensità e collaborazione in ambedue i reparti. Il primo quarto termina 22-15 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo la VIS tocca anche il +12 grazie ad una miglior difesa e un attacco più fluido anche contro il pressing ospite. Gli ultimi 2 minuti vedono però un piccolo black-out e Santarcangelo ne approfitta per tornare sul -7. Si va negli spogliatoi sul risultato di 45-38. Il terzo quarto è di marca VIS. Tanta intensità difensiva porta a diversi contropiedi e ne favorisce un attacco più ordinato e corale. I padroni di casa mettono in cassaforte il match sul 71-49. Nell’ultimo periodo i ragazzi tengono a distanza gli ospiti, pur concedendosi qualche errore di troppo nei minuti finale. La partita termina 91-66. Un buon esordio per i ragazzi di coach Franchella che comprensibilmente alternano luci e ombre, dovute sicuramente all’abitudine persa di giocarsi una partita ufficiale. Prossimo appuntamento Domenica 9 Maggio ore 19:30 in trasferta contro Junior Basket Ravenna. VIS 2008 – BASKET SANTARCANGELO 91 – 66 Parziali: (22-15; 45-38; 71-49) Tabellini VIS: Righini (K) 9, Dirani, Ebeling 12, Fondacci 3, Lanza 3, Bondesani 2, Rossoni, Joksimovic 5, Belmonte 10, Ceredi 20, Dall’Ora 2, Yarbanga 25 All.re Franchella, Ass. All.re Piselli/Cavara, Prep. Giuntella.