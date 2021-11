VIS ROSA: buona la prima

Esordio con vittoria di misura a Monte San Pietro

Dopo il rinvio della prima partita di campionato casalinga, per la formazione U19 Vis Rosa inizia con una trasferta a Monte San Pietro la stagione 2020/21.

Le sanpietrine iniziano subito con una tripla dalla posizione frontale, ma le vissine sono subito pronte a reagire, prima con Colantoni e poi Vitali S. 3 – 7 dopo appena 1 minuto di gioco.

Da subito la partita viene condotta dalle Ferraresi con un discreto vantaggio grazie a buoni tiri dalla distanza ed incursioni in area, la formazione di casa prova a bloccare l’attacco delle bianco/celesti alternando difesa individuale a difesa a zona, senza pero riuscirci.

Nell’ultimo quarto le padrone di casa trovano le energie per ricucire lo svantaggio mettendo a segno 4 triple di cui 2 negli untimi istanti prima del fischio finale…ma arriviamo alle ultime frazioni di gioco, siamo a poco più di 1’30 dalla conclusione, i due coach chiamano i Time Out rimasti per gestire al meglio le azioni in attacco prima del fischio finale…forse la stanchezza o il timore di sciupare quanto fatto di buono per gran parte della partita le vissine cercano di mettere in cassaforte il match con conclusioni troppo frettolose senza trovare la via del canestro, concedendo cosi alle avversarie la possibilità di impattare la partita per ben due volte, brave comunque a tenere in difesa gli ultimi istanti di gioco e non concedere il tiro del pareggio.

Prossimo appuntamento giovedì 18 novembre 2021 ore 21:00 contro Arti Grafiche Reggiane & Lai – Us Reggio presso la Palestra Dosso Dossi via Dosso Dossi, 6 – Ferrara (FE).

U19 F. POL. MONTE SAN PIERO – VIS ROSA FERRARA 63 – 65

Parziali: (16–22; 29–38; 44-54)

VIS ROSA FERRARA: Frignani, Galliera Ricci 11, Colantoni 14, Berra 2, Vitali S. 15, Altamura, Vitali L. 11, Boarini 3, Callegari, Cacciatori 5, Marino 3.

All.re Frignani.