VIS ROSA E’ ARRIVATA LA PRIMA SCONFITTA

Sul campo del Monte del Monte San Pietro ko di misura(53-50) per le ragazze Istituti Polesani

Primo inciampo per la VIS ROSA targata ISTITUTI POLESANI in quel di Monte San Pietro, che non compromette minimamente la partecipazione alla finale.

Le ferraresi si presentano con diverse assenze e qualche cerotto sulle colline bolognesi. L’avvio è buono. La VIS ROSA corre, Zerbini e Santos concretizzano ed al 7’ siamo avanti 12 a 5. Qui inizia un lungo black out, che porta fino al 15 a 12 del 12’.

Monte San Pietro prende il comando delle operazioni ed allunga, inizia un lungo tira e molla con le padrone di casa che mantengono il comando e Ferrara che soffre per restare in scia. Da una parte Montani e Martelli, dall’altra Targa, portano fieno in cascina.

Si arriva al 36’ sul 47 a 40 per le padrone di casa. Improvvisamente la VIS ROSA ha un sussulto, la bomba di Targa e le palle rubate di Colombani e Marino, portano il match sul 47 a 47. Mancano 120” al termine e coach Menichetti chiama il time-out. Il risultato non è quello sperato ed è Santos a portare la VIS ROSA avanti 49 a 47. A 70” dalla fine, sull’attacco felsineo è Benadduce a mettere la bomba che ribalta la gara. 50 a 49 e siamo nell’ultimo minuto di gioco. Da qui solo tiri liberi, le mani delle Montesanpietrine sono più calde ed il finale è scritto. La gara termina con il punteggio di 53 a 50.

La prossima gara sarà contro Sasso Marconi al Palapalestre domenica 20 giugno alle ore 18:30 e qui si attenderà anche il pubblico finalmente riammesso alle manifestazioni.

MONTE SAN PIETRO – ISTITUTI POLESANI VIS ROSA 53 – 50 – Parziali: (13 – 12, 25 – 22, 39 – 33)

Tabellini:

MONTE SAN PIETRO: Montani 15, Martelli 10, Marabese, Zanasi, Berti 2, Benadduce 9, Baccilieri, Di Gia’, Sibani 2, Tartarini 5, Degli Esposti 4, Negro 6. All.: Menichetti.

ISTITUTI POLESANI: Callegari, Vitali 2, Colantoni, Berra 2, Targa 15, Colombani 10, Marino 4, Gualiumi 2, Zerbini 4, Santos Rodriguez 11.

All.: Frignani, Brandini Menghini.