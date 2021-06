VIS ROSA: impresa a Sasso Marconi

Vittoria che mette una seria ipoteca sulla finale Open Femminile

Passa anche a Sasso Marconi la VIS ROSA, targata ISTITUTI POLESANI ed ipoteca la finale dell’OPEN FEMMINILE. Sasso Marconi appare compagine più attrezzata e meglio organizzata rispetto al Monte San Pietro incontrato la settimana scorsa, ma comunque inferiore alle ferraresi.

Si parte a spron battuto con qualche errore di troppo, ma con le ospiti che prendono il comando delle operazioni, Colombani è precisa e Santos Rodriguez domina l’area, smazzando una quantità industriale di assists per le compagne. Solo l’imprecisione ai liberi, che continuerà per tutta la gara, impedisce il break, il primo quarto si conclude con la VIS ROSA avanti 15 a 11.

L’allungo arriva al 14’, 11 a 21 con un contropiede finalizzato da Zerbini. Santos è in panchina a rifiatare e gli errori dalla linea della carità diventano troppi, mentre la padrone di casa ne infilano sette consecutivi ed all’intervallo lungo siamo avanti di soli 3 punti, 28 a 31.

Si riparte con qualche minuto dove le squadre nono riescono a segnare, ma è la VIS ROSA a rompere gli indugi ed allunga sulle avversarie con Targa. Il vantaggio si mantiene sui 5/6 punti fino all’ultima sirena dove la VIS ROSA è ancora avanti per 40 a 45.

Nella volata finale Sasso Marconi fa il massimo sforzo ma perde i pezzi. Escono per falli Paoletti e Mezzetti da una parte e Zerbini dall’altra. Si arriva fino al 51 a 54 a 100” dal termine, con Colombani in lunetta. Segna il primo, sbaglia il secondo, ma il rimbalzo è di Santos che converte in canestro. Arriva così la vittoria per 57 a 51 per la VIS ROSA.

Il prossimo impegno sarà a Monte San Pietro lunedì 14 giugno ore 20:30.

SASSO MARCONI – ISTITUTI POLESANI VIS ROSA 53 – 57 – Parziali: (11-15, 28-31, 40-45)

Tabellini:

SASSO MARCONI: Paoletti 7, Mezzetti 6, Villani 5, Uguzzoni, Milazzo 8, Grassi 13, Morelli, Strazzari 2, Matranga, Gamberini 6, Borsari 6, Lolli.

All.re: Teglio.

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA: Callegari 4, Vitali, Berra 2, Targa 8, Colombani 10, Marino 6, Gualiumi 2, Zampini 2, Zerbini 8, Santos Rodriguez 15.

Allenatori: Frignani, Brandini Menghini.