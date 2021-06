VIS ROSA: la stagione si chiude con una sconfitta

Istituti Polesani si arrende, 55-60, al Sasso Marconi, davanti a tanti appassionati

Ultimo impegno della stagione regolare per la VIS ROSA targata ISTITUTI POLESANI che hanno ospitato Sasso Marconi.

Di fronte ad un pubblico che ha rinunciato alla visione degli europei di calcio e si è immerso nel caldo clima del Palapalestre, si è disputata l’ultima gara della stagione regolare dell’Open Femminile del C.S.I. . Il clima è torrido e le energie sono ridotte al lumicino. Le assenze sono notevoli da ambo le parti, tanto che entrambe le compagini si presentano con otto giocatrici.

Il match è tirato dall’inizio alla fine e nessuno prende il largo fino a 2’ dal termine dove Sasso Marconi effettuerà l’allungo decisivo 50 a 58.

Andiamo con ordine, all’inizio è punto a punto, la VIS ROSA prova a correre, ma lo farà per poco tempo. Dall’altra parte risponde Mezzetti, suoi i primi 10 punti ospiti, il primo intervallo arriva sul 15 a 15.

Sasso Marconi alterna difesa individuale e zona 2-3, creando qualche grattacapo alle ferraresi, che si aggrappano ai tiri liberi ed alle bombe di Colombani. L’intervallo lungo trova ancora tutti in parità a quota 26.

Si ricomincia con la zona ospite che mette in crisi le nostre ragazze, mentre la difesa biancoazzurra non riesce ad arginare Mezzetti e Villani. Sasso Marconi allunga e a fine quarto il punteggio è a 43 a 46.

All’inizio dell’ultimo tempo con un parzialino di 5 a 0 è la VIS ROSA a riprendere il comando della gara, purtroppo sarà l’ultima volta. Mezzetti e Paoletti arrivano regolarmente al ferro, questo permette alle ospiti di allungare fino al 58 a 50. Mancano 2’ alla fine la VIR ROSA prova a reagire ma ad imporsi è Sasso Marconi per 60 a 55.

Scorrono i titoli di coda e per la VIS ROSA rimane un’ultima gara, la finale. Avversario ancora da definire. Dovrebbe essere il Monte San Pietro, ma se le Zolesi rinunciano allora sarebbe la ripetizione della gara di domenica, che si giocherà al Palapalestre con data da definirsi.

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA – SASSO MARCONI 55 – 60

Parziali: (15 – 15, 26 – 26, 43 – 46)

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA: Colombani 16, Santos 15, Callegari, Marino 4, Vitali 3, Berra 2, Salvadego 4, Targa 11.

All.: Frignani, Brandini, Menghini.

SASSO MARCONI: Paoletti 12, Mezzetti 23, Villani 19, Uguzzoni 6, Milazzo, Grassi, Rossi, Lolli. All.: Teglio.