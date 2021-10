VIS ROSA: terzo posto al Memorial Palmieri

Nel debutto ufficiale della stagione 2021/2022

In occasione del Torneo quadrangolare “Memorial Palmieri” organizzato da ASD Polisportiva Monte San Pietro disputato il 9 e 10 Ottobre sono tornate in campo le ragazze rosa della VIS. Debutto ufficiale per la stagione 2021 – 22 che tra poche settimane le vedrà dar battaglia nel campionato di serie C.

Nella partita di sabato le ferraresi hanno perso di misura contro la formazione bolognese di S. Mamolo, forte compagine che vincerà poi abbastanza nettamente il torneo nella finale contro le padrone di casa di Monte San Pietro. La squadra di casa si era imposta nell’altra semifinale contro Basket Progresso Matteiplast, altra squadra felsinea.

La VIS ROSA si è poi rifatta nella finale 3°-4° posto sconfiggendo il Basket Progresso con il punteggio di 65 a 43.

Partita indirizzata fin dal primo quarto concluso 27 a 6. È stato poi sufficiente per le ragazze di Frignani amministrare il vantaggio nel prosieguo della gara. Test importanti pre campionato per migliorare alchimia di squadra e condizione atletica.

VIS ROSA – BASKET PROGRESSO 65 – 43

Parziali: (27-6;43-21;55-32)

Tabellino: Colombani 14, D’Aloja 10, Ferraro 8, Zampini 5, Santos 9, Salzano 6, Salvadego 5, Targa 4, Perfetto 4, Boarini.

All. Frignani, Brandini , Menghini