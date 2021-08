VIS ROSA: tutto pronto per la ripartenza

Squadre in tutti i campionati dall’under 13 ai tornei Senior

Pronta a partire la nuova ed entusiasmante stagione del basket in rosa di Ferrara e provincia. Sempre più all’insegna della territorialità e soprattutto delle novità, Vis Rosa attraverso il proprio progetto di sviluppo PINKVISIONBASKETBALL, sarà ai nastri di partenza e protagonista della stagione 21-22.

Con la sinergia avviata lo scorso anno sul territorio e la continua espansione di partnership, tutte le ragazze e bambine avranno la possibilità di avere un punto di riferimento in città che le ccompagnerà nel loro lungo e importante percorso di crescita.

Tutte le categorie al via nella stagione 2021/2022, con addirittura la possibilità di avere la doppia squadra senior: Serie C e CSI, con la prima che per il prossimo quadriennio avrà il compito di crescere

tutte le giovani ferraresi del territorio in una scalata alle serie Nazionali e la seconda avrà il delicato compito di squadra sviluppo. Assieme a under 19, 17, 15, 14 e 13 il “pacchetto” squadre è completo con obiettivi ben chiari per questo nuovo anno di sport che sta partendo: cercare di dare un futuro nello sport alle generazioni che purtroppo sono state stravolte da questa pandemia e ricreare entusiasmo attorno al movimento cestistico femminile a Ferrara che manca da tanto, troppo tempo. Per fare questo il presidente Fantini e il suo staff sono al lavoro con una rete allargata di progetti e idee che piano piano saranno svelati nel corso della stagione.