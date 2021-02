VIS: si torna a giocare

Dopo il via libera federale, seguendo tutti i protocolli

Si riparte! La Vis 2008 del Presidente Bertelli, dopo il via libera della FIP, ha permesso ai suoi atleti di ricominciare a giocare a pallacanestro. Durante la lunga e forzata pausa tutto lo staff tecnico e societario si è impegnato a mantenere viva la passione per la palla a spicchi. Come? proponendo, oltre a sessioni di allenamento individuale, incontri online rivolti anche ai genitori e riguardanti tematiche “calde” come “Crescere nell’era dei videogiochi e social network” o “Gioco di

squadra e sana competizione”. La VIS quindi seguendo tutti i protocolli in questa dura realtà e ripartendo con la dovuta cautela per evitare spiacevoli infortuni, ha così riportato in palestra i suoi ragazzi.