VIS: stop per l’Under 16 Eccellenza

Sconfitta, 73-55, sul campo di Junior Basket Ravenna

Reduce dalla vittoria casalinga contro Santarcangelo, la VIS di coach Franchella sfida in trasferta la Junior Basket Ravenna. Il primo quarto vede i padroni di casa approcciare con grande intensità la gara: l’attacco dei ragazzi non è abbastanza corale per muovere la difesa e Ravenna ne approfitta rubando diversi palloni e andando con maggior aggressività a rimbalzo. Nel reparto difensivo la VIS lascia molti tiri aperti, complice una cattiva difesa 1c1 e i padroni di casa sono letali. Finisce 23-13.

Secondo periodo più equilibrato: i nostri ragazzi alzano l’aggressività difensiva e ciò permette un attacco più fluido e qualche contropiede. Tuttavia il ritmo di Ravenna è fisicamente difficile da sostenere per la VIS. Si va negli spogliatoi sul 39-26. Nel secondo tempo i padroni di casa tengono molto alta l’intensità su entrambi i reparti e i ragazzi non riescono mai a entrare veramente in partita. In questo momento Ravenna viaggia ad un altro ritmo e il gap nel risultato è assolutamente giusto e meritato. Finisce 73-55 Comprensibile che la condizione fisica sia deficitaria causa il rientro del gruppo in palestra da appena 2 settimane, ma ora occorre lavorare tanto quotidianamente per migliorare sia dal punto di vista tecnico che fisico. Prossimo appuntamento contro Baskers Forlimpopoli il 17 maggio ore 18:30 presso il Palapalestre.

JUNIOR BASKET RAVENNA – VIS 2008 73 – 55 Parziali: (23-13; 39-26; 60-38) Tabellini VIS: Righini (K) 2, Dirani 2, Ebeling 5, Fondacci 4, Bondesani 1, Zattin, Joksimovic, Belmonte 11, Ceredi 12, Dall’Ora, Yarbanga 18 All.re Franchella, Ass. All.re Piselli/Cavara, Prep. Giuntella.