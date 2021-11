VIS: turno positivo

Vincono Promozione e le ragazze della serie C

PROMOZIONE: I RAGAZZI DI COACH BOTTONI VINCONO DA S. GIORGIO DI PIANO.

Terza giornata di campionato, per la Promozione, che vede la VIS in cerca della prima vittoria, affrontare in casa San Giorgio di Piano.

Primo quarto dove la VIS non entra in campo e va subito sotto di 10 punti in 5 minuti. Coach Bottoni chiama time-out per svegliare i suoi giocatori e infatti al rientro la VIS riduce subito lo svantaggio arrivando alla fine del primo quarto sul 22-21.

Secondo quarto dove i biancoazzurri aumentano l’intensità riuscendo a portare il proprio vantaggio sul +11 alla pausa lunga, 43 a 32.

Ultimi due quarti di controllo dove la VIS, disputando una buona gara, aumenta ancora il proprio vantaggio riuscendo a trovare la prima vittoria in campionato. La partita si conclude sul punteggio di 81-62 a favore della VIS.

Prossimo incontro venerdì 19 novembre alle ore21:30 al PalaPalestre contro PEPERONCINO LIBERTAS BK A.S.D.

VIS 2008 – S. GIORGIO DI PIANO 81 – 62(22-21; 43-32; 64-49)

Tabellini: Bianchi 15, Biolcati 17, Franchella 1, Gnani 6, Chieregatti, Castaldini 2, Gilli 3, Vaianella 16, Leprotti 14, Corsato 5, Rossi 2.

All.Bottoni, Ass. All.Filieri

UNDER 17 ECCELLENZA: GARA COMPLICATA MA ARRIVA LA VITTORIA CASALINGA CON SG FORTITUDO.

La VIS di coach Franchella trova la seconda vittoria consecutiva, dopo una partita molto complicata contro la compagine biancoblu bolognese che cede il passo solamente negli ultimi minuti del quarto periodo.

Avvio sprint per i nostri ragazzi, che aprono il match con un 12-0. Dal time-out ospite però iniziano i problemi: la passività difensiva, dovuta soprattutto alla poca attenzione lontano dalla palla, permette il rientro fortitudino. 18-16 dopo 10 minuti.

Secondo periodo di simile copione nella metacampo difensiva dove la VIS continua a faticare e concedere tiri semplici. Un parziale negli ultimi minuti permette però ai ragazzi di trovarsi sul 38-33 all’intervallo.

Terzo quarto dove regna l’equilibrio: due minuti di vera intensità e attenzione difensiva permettono alla squadra di Franchella di allungare sul +8 (58-50), ma altrettanti minuti in chiusura periodo vedono un contro-parziale ospite di 10-0, in cui la VIS torna a peccare in entrambe le metacampo.

Ultimi 10 minuti di carattere: seppur ancora disattenzioni difensive, i ragazzi riescono a trovare fiducia nella metacampo offensiva. Questo li porta a essere più corali anche ‘’dietro’’ dove il sacrificio nelle rotazioni e nella lotta a rimbalzo permette anche di trovare importanti contropiedi. Finisce 90-81.

Vittoria importante, prestazione da rivedere per ampi tratti di gara. La voglia e il carattere però non sono mancati neanche in questa giornata ‘’buia’’ da molti punti di vista. Tanto da lavorare quotidianamente in palestra, perché ci sono grandissimi margini di miglioramento.

Prossimo appuntamento Sabato 20 Novembre alle ore 18:15 a Bologna contro la VIRTUS al PALACUS campo A – Via Del Carpentiere 44 BOLOGNA.

VIS 2008 – S.G. FORTITUDO 90 – 81(18-16; 38-33; 58-60)

Tabellini: Dirani 6, Giovinazzo 35, Romondia 14, Lanza 7, Bondesani (K) 11, Braga, Jebali 5, Belmonte 8, Porcu, Dall’Ora 2, Balletti 2, Kovalenko.

All.re Franchella, Ass. All.re Cavara/Piselli, Prep.Bonati.

U15 ECCELLENZA: SFIORATO IL COLPO CONTRO SAN LAZZARO.

Match interno contro la corazzata San Lazzaro ancora imbattuta per i ragazzi di Coach Bottoni che già dal primo quarto entrano in campo carichi dimostrando di avere la faccia giusta per poter affrontare la gara, per tutto il primo quarto la VIS sarà attenta in difesa non concedendo mai tiri facili agli avversari e nessun tiro da tre punti piazzato, sarà proprio grazie ad un ottima difesa che anche nella metà campo offensiva le cose andranno bene riuscendo a trovare buoni tiri e tutti vicino al ferro così da capitalizzare un ottimo primo quarto da 20 punti.

Nella seconda frazione di gioco San Lazzaro sarà più incisiva in attacco mettendo in difficoltà i padroni di casa grazie al talento individuale di alcuni giocatori nel giocarsi l’uno contro uno dal palleggio, VIS in difficoltà nel tenere difensivamente ma in attacco comunque lucida nel seguire le indicazioni date dal Coach, all’intervallo il punteggio vede gli ospiti avanti di 1, 42 a 41.

Al rientro dalla pausa lunga, con il match punto a punto, le difese si faranno ancora più intense e meno permissive con entrambe le squadre che non concedono mai tiri facili al ferro o secondi tiri, VIS che in difesa stringe molto ma in attacco fa abbastanza fatica, 56 pari a 10’ dalla fine.

Ultimo quarto tutto da giocare punto a punto per aggiudicarsi il match, entrambe le squadre tengono lo standard difensivo elevatissimo come il quarto precedente, ma per i vissini la fatica sulle gambe e qualche emergenza falli si inizia a sentire con qualche errore di troppo al tiro e una difesa che sul finale punto a punto vacilla un po’ concedendo qualche rimbalzo offensivo di troppo e un paio di tiri aperti da tre punti che spezzeranno l’equilibrio della partita permettendo a San Lazzaro di aggiudicarsi la vittoria per 75 a 69, nonostante una magnifica prestazione da parte di tutta la VIS.

Prossima partita domenica 21 novembre ore 11:00 in trasferta presso il Palazzetto Scuola per l’Europa – Via Langhirano 177/a PARMA PR.

VIS 2008 – BSL SAN LAZZARO 69 – 75(20-16, 41-42, 56-56)

Tabellini: Bavaro 14, Cerlinca D 10, Cerlina M, Ciaccia, Dalpozzo 6, Ravenna 4, Emini 8, Salvini 25, Annunziata, Pampolini 2, Leprini, Lambertini.

Allenatore Bottoni, Assistente Allenatore Piselli, Preparatore Fisico Bonati.

U19 SILVER: 2 SU 2 E VITTORIA ALLA PRIMA IN CASA CONTRO PALL. FRANCESCO FRANCIA.

Continua l’inizio positivo di campionato dei ragazzi di coach Sannini e Rigattieri che con un’ottima prestazione di squadra vincono contro un’organizzata Pall. Francesco Francia.

Inizio di gara molto equilibrato con la VIS che parte subito forte con grinta sia in difesa che in attacco costruendo un primo parziale. La squadra avversaria però si fa trovare pronta e risponde con un paio di triple che portano alla chiusura del primo quarto sul 18-18.

Nel secondo quarto i ragazzi di coach Sannini prendono le misure sugli avversari e riescono a trovare buone soluzioni in attacco e tiri ad alta percentuale, inoltre l’ottima difesa permette alla VIS di concedere solamente 10 punti alla squadra ospite e portarsi all’intervallo sul +16, 44 a 28.

L’incontro riprende dopo la pausa lunga, sulla falsa riga della prima frazione di gara, nonostante una difesa più aggressiva degli avversari, i biancoazzurri riescono comunque a gestire il vantaggio creato con buone spaziature e canestri dalla media distanza. Leggero brivido sul finale di gara che, a causa di qualche distrazione, porta gli ospiti a riavvicinarsi ma grazie ad un di paio di giocate decisive la VIS riesce a chiudere il match e vincere per 74 a 62.

La gara disputata dai ragazzi di coach Sannini è stata molto solida, riuscendo a gestire una partita che poteva rivelarsi spinosa ma che si è conclusa con una vittoria convincente.

Prossima partita in casa contro la Pallacanestro Vignola sabato 20 novembre alle 18:30 al Palapalestre.

VIS 2008 – PALL. FRANCESCO FRANCIA 74 – 62(18-18; 44-28; 63-47)

Tabellini: Pizzo 19, Giombi 15, Susanni 14, Gentili 9, Vergnani 8, Bianconi 7, Maietti 2, Checchi, Govoni, Statello, Volta.

All. Sannini, Ass. All. Rigattieri.

UNDER 14 ÉLITE: VITTORIA AD ARGENTA E LA VIS DI DALPOZZO FA 2 SU 2.

Dopo i 2 punti conquistati contro International Imola, la VIS guidata da coach Dalpozzo torna in campo per affrontare la Cestistica Argenta, reduce da 2 vittorie in altrettante partite.

Primo quarto di ottima intensità difensiva da parte dei ragazzi, che riescono a trovare anche diversi contropiedi e buone trame offensive. 27-9 dopo 10 minuti.

Secondo periodo dove la VIS perde lucidità nella metacampo offensiva e ciò causa qualche palla persa di troppo. In difesa però si continua a concedere poco e questo permette di ritrovare fiducia in attacco nella seconda metà del quarto. 47-16 all’intervallo.

Terza frazione simile alla precedente: per 4 minuti si fatica a segnare da entrambe le parti (parziale di 3-2 in favore della VIS) poi si torna a carburare, anche grazie alla continua intensità nella metacampo difensiva. 63-24 a 10’ dalla fine.

Negli ultimi 10 minuti i ragazzi di coach Dalpozzo peccano di alcune disattenzioni difensive, che vengono puntualmente punite da Argenta. La VIS riesce comunque a vincere il quarto: finisce 82-38 e così fa 2 vittorie su 2 per la squadra di Dalpozzo.

I biancoazzurri torneranno in campo Giovedi 18 Novembre alle ore 18:30 contro Junior AICS Forli al Palapalestre.

CESTISTICA ARGENTA – VIS 2008: 38 – 82(9-27; 16-47; 24-63)

Tabellini: Pasquini 3, Dalpozzo (K) 26, Viaro 9, Sgarzi, Ansaloni 2, Leprini 8, Schincaglia 4, Brancaleoni 8, Cerlinca D 13, Cerlinca M 9

All.re: Dalpozzo, Ass.All.re: Cavara.

In campo la serie C femminile.

Dopo aver saltato la partita sabato scorso per assenza dell’arbitro, ieri sera Vis Rosa ha affrontato Capra Team Basket Ravenna della ex Camata (una vinta è una persa nelle prime fin ora in campionato).

La partita viene indirizzata nel primo quarto, le ferraresi difendono forte e corrono per il più 9 (14-5) al 10’ minuto.

Il duo Pirazzini – Shlyakhtur prova nel secondo tempo a riavvicinare Ravenna (19 punti complessivamente a fine gara), ma le vissine rispondono colpo su colpo e sono ancora avanti 26-19 all’intervallo.

Il terzo quarto è un po’ di sofferenza, non entra il tiro da fuori e il gioco in velocità che aveva caratterizzato l’inizio gara, causa un po’ di stanchezza, langue. Sarà il reparto lunghe sotto canestro a mantenere in vantaggio le padrone di casa. Dopo tre quarti il margine è ancora di otto lunghezze, 38 A 30.

Il finale non provoca particolari palpitazioni, Ravenna prova a rientrare aumentando la pressione difensiva ma è caricata rapidamente di falli e dalla lunetta le ferraresi sigillano la gara, centrando così la prima vittoria per 51 a 40.

Le Nostre ragazze proveranno a bissare il successo sul campo di Forlì già il prossimo giovedì, 18 novembre, alle ore 21:00.

VIS ROSA – CAPRA TEAM RAVENNA: 51 – 40(14-5; 26-19; 38-30)

TABELLINI:

VIS ROSA: Colombani, D’Aloja 16, Salzano, Gualiumi, Ferraro, Zampini 2, Loiacono 11, Zerbini 4, Boarini 4, Salvadego 6, Targa 4, Perfetto 4.

All. Frignani, Vice All. Brandini/Menghini.

CAPRA TEAM RAVENNA: Gonzales, Rontini, Lugaresi 3, Cannuccia 4, Porzio, Camata 2, Pirazzini 10, Gentile 11, Cabiddu, Benazzi, Calabrese 2, Shlyakhtur 8.