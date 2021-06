VIS UNDER 18 KO DI MISURA A FIDENZA

Sconfitta, 84-81, nella seconda fase del campionato Eccellenza

Seconda fase per i ragazzi dell’Under 18 Eccellenza che affrontano ancora una volta Fidenza al Palapratizzoli. Partita subito molto equilibrata fin dai primi secondi di gioco. Entrambe le squadre sono molto aggressive in difesa e trovano tanti buoni tiri in attacco. Il primo quarto finisce con un piccolo vantaggio per la VIS: 14 a 16.

Secondo quarto che vede Fidenza schierare sporadicamente una difesa a zona, 2-3, che mette in difficoltà i Vissini che perdono il vantaggio acquisito nel primo quarto, portandosi a meno 3 alla pausa lunga, 31 a 28 per Fidenza.

Nel terzo quarto la VIS parte male, commette molti falli e concede moltissimi tiri liberi agli avversari, che non si fanno cogliere impreparati e li segnano tutti. Minuto dopo minuto la VIS è sempre più in difficoltà e si trova in un batter d’occhio sotto di 9 alla fine del 3 quarto, 60 a 51 per i padroni di casa.

Nel quarto ed ultimo periodo, finalmente i ragazzi di Coach Spettoli tirano fuori la grinta e grazie ai rimbalzi di Ouattara e alle 2 triple di Zanirato una di Frigatti, la VIS recupera lo svantaggio perso. E’ punto a punto fino a pochi minuti dalla fine quando, una magata di Husam ci porta alla linea del tiro libero per andare in vantaggio. Con un bel 2 su 2 la VIS si porta in vantaggio a 1 minuto dalla fine. Fidenza in attacco, è brava a passarsi la palla e ad attaccare il ferro, Zanirato prova a chiudere in difesa ma allunga forse un po’ troppo le mani e concede 2 tiri liberi agli avversari che non sbagliano un colpo. È di nuovo parità. A 40 secondi dalla fine la VIS attacca e si prende un altro fallo al tiro, ma questa volta è solo uno su due. Più uno VIS a 30 secondi dalla fine. Attacca Fidenza che prende un altro fallo. Ai liberi Fidenza non sbaglia un colpo. Più uno Fidenza a 13 secondi dalla fine. Time-out per Coach Spettoli. Rimessa in attacco VIS per provare a trovare un canestro veloce, la palla viene messa in campo, ma è brava Fidenza a intercettare il passaggio e a portarsi sul più 3 a 3 secondi dalla fine. La VIS butta la palla in campo provando un tiro da lontanissimo che colpisce solo il tabellone. Partita finita, concludono così questo particolare campionato, I ragazzi dell’Under 18 Eccellenza, vince Fidenza 84 a 81.

PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA – VIS 2008 84 – 81. Parziali: (14-16; 31-28; 60-51)

Tabellini VIS: Dalpozzo, Galliera Ricci, Fabbri, Zanasi 2, Husam 18, Zanirato 19, Frigatti 7, Cavicchi, Yarbanga 2, Mazzagatti 7, Simonetti

11, Ouattara 15. All.: Spettoli, Ass. All.: Vaianella/Piselli, Preparatore: Giuntella.