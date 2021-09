Visite didattiche per bambini e ragazzi alla scoperta del Museo Schifanoia e una attività all’aperto sulle Mura

Nel mese di settembre l’associazione culturale Arte.Na presenta una serie di visite didattiche per bambini e ragazzi alla scoperta del Museo Schifanoia dal tema “Tutti al museo” e un’attività all’aperto sulle Mura di Ferrara, fra storia e scienza dal titolo “Zanzare a Ferrara?”, in collaborazione con l’associazione culturale Didò. Le iniziative si avvalgono del patrocinio del Comune di Ferrara.

Tutti al Museo

Appuntamento con quattro incontri di “Tutti al museo” sabato 11 e domenica 12 settembre (“Un’impresa da duca”) e sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 (“Art safari”) alle 17 al nuovo allestimento di palazzo Schifanoia per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, con visite didattiche tematiche al Salone dei Mesi. Al termine della visita, della durata di circa 45 minuti, verrà consegnato il materiale didattico per poter svolgere a casa una parte pratica. L’iniziativa è riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Il costo è di 4 euro a partecipante. Gli accompagnatori adulti che vorranno intervenire dovranno effettuare il pagamento del biglietto di ingresso al museo.

E’ richiesta la prenotazione: [email protected] – 328 4909350

Zanzare a Ferrara?

Appuntamento sulle Mura di Ferrara a Porta degli Angeli venerdì 10 e venerdì 17 settembre 2021 alle 17.30 con per andare alla scoperta del territorio, della sua evoluzione e dei suoi ‘abitanti’. L’attività per bambini e ragazzi accompagnati da un adulto è a partecipazione gratuita.In attesa del sopraggiungere della sera esamineremo antiche mappe e parleremo del territorio un tempo paludoso, delle prime opere di bonifica estensiva realizzate dagli Estensi e racconteremo un’interessantissima storia naturalistica sugli “ospiti indesiderati della città “, ovvero le zanzare tigre. Scopriremo chi sono questi “insopportabili coinquilini” che ci fanno compagnia tutte le estati e impareremo anche come difenderci dalla loro continua invasione. L’attività è finanziata nell’ambito del progetto regionale “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre”.

E’ richiesta la prenotazione: [email protected] – 328 4909350