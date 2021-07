“Vita Nuova Dante Reloaded”: il 23 luglio alle 21 a Pomposa, Ivano Marescotti celebra Dante nel VII° centenario della sua morte.

Nella storica, suggestiva cornice del cortile del Palazzo della Ragione a Pomposa, venerdì 23 luglio, alle ore 21, sarà un fuoriclasse del calibro di Ivano Marescotti a celebrare la figura del Sommo Poeta nel settimo centenario della sua morte. “Vita Nuova Dante Reloaded” è lo spettacolo che l’attore romagnolo, porterà in scena, in occasione del quinto appuntamento della rassegna culturale “La Casa di nostra Donna”, promossa dal Comune di Codigoro e dalla Pro Loco di Codigoro, nell’ambito del progetto L’Ultimo viaggio di Dante.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma in ottemperanza alle norme anti Covid 19, è obbligatoria la prenotazione all’ufficio IAT di Pomposa. Sul palco Marescotti leggerà alcuni tra i versi più celebri tratti dal Convivio, dalla Vita Nuova, dalle Rime e dal Paradiso, del quale quale una tenace tradizione rievocata anche da Boccaccio, vuole che proprio a Pomposa siano stati lasciati i manoscritti degli ultimi 13 canti. Una rievocazione storica e letteraria, ma anche un’evocazione onirica sospesa tra storia, fede e mitologia antica: tutto questo e molto altro è lo spettacolo che Ivano Marescotti presenterà insieme all’arpista Marianne Gubrì, la quale eseguirà brani composti proprio per la speciale celebrazione dantesca. Contribuiranno ad arricchire la serata i video e i live electronics curati da Roberto Passuti.

La serata sarà preceduta, alle ore 18,30, da una visita guidata a tema all’abbazia di Pomposa, al museo pomposiano con degustazione di vini e prodotti tipici del territorio (alle ore 20). Il costo della visita guidata con degustazioni è di 10 euro (gratuito per bambini fino a sei anni).

Come evidenziato, l’ingresso allo spettacolo Vita Nuova Dante Reloaded è gratuito ma con prenotazione obbligatoria, in ottemperanza delle disposizioni anti Covid-19. Per prenotazioni e informazioni: ufficio Iat di Pomposa (tel. 0533-719110 ed e-mail: [email protected]).