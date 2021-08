Viviamo Vigarano: una lista civica, una candidata sindaca, una squadra al lavoro per il futuro

Presenta una candidata sindaca, Lisa Pancaldi la lista civica “Viviamo Vigarano” che ieri pomeriggio ha incontrato negli spazi verdi dell’Oasi di Vigarano Pieve.i cittadini del Comune che andrà al voto alle prossime amministrative il 3 e 4 ottobre prossimi Lisa Pancaldi , 31 anni, due figli, un’esperienza lavorativa nell’amministrazione dell’azienda paterna niziata dieci anni fa e portata avanti con successo, che non le ha impedito di dedicate attenzione e tempo alla comunità in cui vive e ai suoi problemi. Dodici i candidati che si impegneranno in queste settimane per convincere i cittadini, che Vigarano Mainarda può chiudere una parentesi che con i suoi alti e bassi ha finito per snaturare la voglia di valorizzare tutti insieme con entusiasmo i punti forti del Paese.

Viviamo Vigarano è un motto e un’esortazione, dice Lisa Pancaldi , noi ci impegneremo per restituire alla nostra comunità il piacere di vivere a Vigarano, l’orgoglio di promuoverne insieme la crescita, attirando da fuori giovani e meno giovani, e naturalmente imprese piccole e grandi.Fra i candidati una rappresentanza di tutte le età e professioni, alcuni giovanissimi e alcune figure di riferimento, fra cui l’imprenditore dei vini Emanuele Mattarelli, il farmacologo di unife, Stefano Manfredini, l’avvocato Silvia Veronesi, Emanuele Plebiscito colonnello in congedo dell’aeronautica militare . Si parte dalla scuola primaria, Alda Costa, da completare, , motore della comunità, poi la rinascita del welfare, un massiccio processo di digitalizzazione, i laboratori per le start up, l’Officina dei giovani, e quindi spazi per il divertimento, e riqualificazione degli impianti sportiivi e delle aeree verdi.

Non dovremo rispondere a nessun partito dice il conduttore dell’incontro, ma solo alla nostra Comunità.

Conduttore dell’incontro: Corrado Bitocchi

Candidati

Jacopo Bruschi, politiche giovanili, Gianluca Setti, digitalizzazione della pubblica amministrazione, Emanuele Plebiscito,volontariato Arianna Fornasier aree verdi, bambini, anziani Tania Gozzi eCommercio Silvia Veronesi inclusione sociale Aurora Caselli. Frazioni

I tecnici: