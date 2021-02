Voghiera: Riapertura Museo del Belriguardo

L’Emilia Romagna è tornata gialla ed anche i musei possono aprire. Quindi, di concerto tra il Comune di Voghiera, nella persona del sindaco Paolo Lupini ed Historia S.n.c., società mandataria per la gestione del museo, si è decisa la riapertura del Museo Civico di Belriguardo. I musei però, in questa nuova fase, non potranno aprire nel fine settimana.

Ecco perché il Museo Civico di Belriguardo cambierà i giorni di apertura: sarà infatti aperto mercoledì, giovedì e venerdì, sempre dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00. La prenotazione non sarà obbligatoria ma consigliata: gli ingressi, infatti saranno contingentati (max. 12 persone), con rilevamento della temperatura all’ingresso.

Per chi volesse prenotare: [email protected] oppure 392-6761945 (anche whatsapp). Il biglietto, come prima, costa Euro 5 l’intero oppure Euro 2 il ridotto (disabili, scolaresche, studenti, bambini e ragazzi fino a 18 anni, insegnanti, giornalisti).

Gratuito per i cittadini del Comune di Voghiera.

(Ph. ferraranascosta.it)