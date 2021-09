VOLLEY: Manu Benelli selezionatrice del Comitato Provinciale

Grande innesto per il movimento della pallavolo ferrarese

Da questa stagione 2021-22 la selezionatrice del settore femminile della Provincia di Ferrara sarà Manu Benelli, figura straordinaria della pallavolo, che vanta 325 presenze in nazionale, allenatrice di 3• grado, docente nazionale con specializzazione come Smart coach.

Il comitato le ha chiesto di proseguire il progetto ambizioso di alzare il livello tecnico agonistico del settore femminile del nostro territorio e di sostenere anche la crescita dei tecnici più giovani.

La FIPAV provinciale che ci sarà la prossima assemblea provinciale sarà l’occasione per il primo incontro con la nuova selezionatrice. Nel frattempo è stato ringraziato, per il lavoro svolto, Roberto Bissacco, che non ha potuto proseguire per nuovi impegni pallavolistici.

Questo cambio va nella direzione della volontà del Comitato di Ferrara di voler investire sui giovani del territorio.