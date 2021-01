Volontariato, dal Comune i riconoscimenti a Vo.Ce

Svolgono un servizio di trasporto importante per le persone anziane e i diversamente abili. Loro infatti sono i volontari dell’associazione Vo.Ce (Volontari Cento) che dal 2014 si occupano di consentire alle persone più bisognose di raggiungere i luoghi di cura anche se non camminano e vivono ai piani alti delle case.

Da qualche tempo inoltre hanno allargato i loro ambiti di azione e con il Covid si occupano anche della sanificazione degli ambienti, operazioni eseguite con macchine all’azono.Attività importanti per la comunità centese che l’amministrazione comunale ha voluto riconoscere pubblicamente.

Per questo, in occasione delle festività il sindaco, Fabrizio Toselli, nella sede comunale, ha consegnato ai rappresentanti dell’associazione, il presidente Fabio Martelli e la vice Monica Tusciano (in foto) gli attestati di riconoscimento per tutti coloro che prestano servizio per l’associazione.

Riconoscimenti che presidente e vice hanno fatto avere ai colleghi.

L’organizzazione Vo.Ce rientra nella rete dei servizi per l’integrazione socio sanitaria del Comune di Cento. Collabora anche a diverse iniziative con la Sala da Tè solidale della città. Vo.Ce, negli anni, ha organizzato diverse iniziative sociali.

Fra le più importanti si conta la visita a papa Francesco quando giunse a Bologna nel 2017 e a tutte le feste di volontariato annuale.