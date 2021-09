Vox in Bestia a Casa Romei, un evento di Bal’danza e un omaggio a Dante Alighieri – VIDEO

Continua il sodalizio fra Bal’danza e il Museo di Casa Romei, dove venerdì sera si è tenuto il concerto Vox in Bestia: un prontuario di “Animali dalla Divina Commedia e insieme un nuovo bestiario d’amore”: un progetto per voce sola, con la partecipazione di Tiziano Scarpa, narratore, ideato dal soprano Laura Catrani in occasione nel VII centenario della morte di Dante Alighieri







Dopo il debutto radiofonico in RAI, il Ravenna Festival e il teatro di Reggio Emilia Vox in Bestia è approdato a Ferrara venerdì 3 settembre , a Casa Romei, dove si è tenuto il concerto con questo titolo, nato da un progetto del soprano Laura Catrani, artista impegnata nella ricerca musicale e culturale, che si è avvalso dei testi dello scrittore Tiziano Scarpa, in questo caso voce narrante , e le composizioni per voce sola di Fabrizio De Rossi Re, Matteo Franceschini e Alessandro Solbiati,.

Concepito come omaggio a Dante Alighieri nel VII centenario della morte, il concerto per voce sola ha dato luogo ad uno spettacolo certamente originale, iIspirato al bestiario della Divina Commedia, popolato da .animali come Cerbero, il serpente, l’aquila, la colomba, l’ape, l’agnello, ma anche la cicogna, l’astor, i vermi e i botoli, evocando lo straordinario ventaglio di metafore e simboli tratti dal mondo animale reale e mitologico di cui Dante si serve per introdurre pene e paesaggi infernali, allegorie del Purgatorio e atmosfere paradisiache.

Il concerto, che non ha mancato di incuriosire e stupire il pubblico ha avuto come ospite d’onore il ferrarese Ministro dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, che ha voluto ringraziare gli artisti e soprattutto la presidente di Bal’danza, Valeria Borasio per la serata,