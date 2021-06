“Weekend anni ’70” 25-27 giugno dalle 17,30 alle 19,30 a Palazzo Scroffa, Ferrara: mostra, dibattiti, libri, cinema

Un fine settimana per parlare e iniziare a ricordare gli Anni ’70 dal punto di vista culturale e artistico… Nella bella cornice del giardino di Palazzo Scroffa, tra le opere Anni 70 di alcuni artisti presenti, parleremo d’Arte moderna, rivoluzionaria anche per molti aspetti, poi proseguiremo con la presentazione del libro di Carlo Ravaioli e Giacomo Postinghel, in cui si evince il diverso modo in cui veniva vissuto lo sport nelle grandi competizioni internazionali a livello agonistico.

Quindi parleremo con il critico e storico del Cinema Paolo Micalizzi analizzando il Cinema e di Ferrara che ne visse una importante epoca che proprio ora sta rifiorendo con grandi registi nuovamente affascinati dalle atmosfere che sa donare… come lo stesso Pupi Avati che nel ’68/’70 iniziò proprio da qui!!! Insomma epoca di grandi paure sociali certamente, ma anche di grandi fermenti nella creatività culturale e artistica!!!… Un piccolo inizio che in autunno proseguirà alla grande!!!

Programma:

VENERDÌ 25 Giugno, ore 17,30, INAUGURAZIONE della mostra degli artisti Alberto Rizzi e Guido Forlani, introduzione all’Arte Anni ’70 a Ferrara e in Italia.

SABATO 26 Giugno, ore 17,30, presentazione dei libri dedicati allo sport anni ‘70 con Carlo Ravaioli, autore di “Memorie di un ginnasta quasi olimpico” e con Giacomo Postinghel, autore di “Dove il sole sorge prima: storie di sport e di ribellione”.

DOMENICA 27 giugno, ore 17,30, incontro con l’artista Alberto Rizzi e Guido Forlani sulle novità dell’Arte Anni ’70, tra Italia ed Estero. Graditissimo intervento dell’amico giornalista, critico e storico del Cinema, Paolo Micalizzi, per una introduzione ad un periodo d’oro per il Cinema dell’epoca. Piccola proiezione.