WMAC: doppio oro per i Maestri De Marchi

A chiusura dell’anno, nei Pandemie Games

La WMAC di Ferrara ha trovato il miglior modo di chiudere il 2021, inaugurando l’anno nuovo nel segno dello sport e del successo internazionale. I Maestri Mauro e Sergio de Marchi hanno infatti preso parte all’ultima edizione dei Pandemie Games, competizione online organizzata dalla WMAC International gli scorsi 29 e 30 dicembre. Alla manifestazione, gestita dalle poules internazionali degli arbitri WMAC, hanno preso parte oltre 300 atleti da 14 Nazioni, registrando e inviando i video delle loro performance nei giorni precedenti alla competizione. Il risultato è un trionfo: Mauro de Marchi, a 64 anni, si aggiudica il primo posto nella self defense over 45 anni, con una performance di altissimo livello tecnico. Sergio de Marchi bissa il risultato del padre nei kata hard style seniores, confermandosi ai vertici delle arti marziali nella WMAC. Doppio oro quindi per il team ferrarese, che riaprirà i propri corsi nelle palestre del centro sportivo di

Francolino e Fly Gym Academy dal prossimo 10 gennaio.