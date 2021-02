WMAC ITALIA: altri successi nelle gare online

Gli atleti si confrontano con prestazioni registrate e i giudici stilano le classifiche visionando i video

Il 2021 agonistico si apre col botto in casa WMAC Italia. La squadra ha infatti preso parte al primo appuntamento della nuova serie dei Pandemie Games, gare internazionali di arti marziali organizzate da WMAC World e WKU che si svolgono con la formula online. Tutti gli atleti registrano la loro performance per le varie categorie di gara e spediscono i video ai giudici, i quali valutano la prestazione stilando le classifiche proprio come in una gara effettiva.

Grande successo ancora una volta per la squadra ferrarese, che sbaraglia la concorrenza con un numero impressionante di medaglie, ben 15, di cui 10 del metallo più prezioso. Tripletta di ori per Sergio de Marchi, maestro e preparatore del gruppo, nei senior cinture nere di kata a mani nude, con armi, e con armi creative; sempre tra le nere ma juniores, doppio oro per Marco Alvisi, nelle forme a mani nude e con armi. D’oro anche la prova di Marco Remelli negli hard style juniores, come quella di Edoardo Baroni tra i cadetti cinture nere; nei seniores femminili ottima prova di Francesca Callegari, medaglia d’oro tra le cinture nere pur essendo ancora cintura marrone. Sempre sul gradino più alto del podio virtuale anche Enrico Bulgarelli negli hard style seniores; un primo posto se lo aggiudica anche Thomas Civolani tra i +35 anni cinture colorate nei kata di karate, insieme ad un argento negli hard style ed un bronzo nelle forme con armi. Gli altri due argenti arrivano grazie a Pietro Bonini negli juniores di karate kata, subito dietro al compagno di squadra Alvisi, e nuovamente a Bulgarelli, che nelle armi creative si vede superare solo dal suo maestro de Marchi. A chiudere i successi ferraresi il bronzo di Matteo Lambertini, che cambia categoria rispetto all’anno passato e riesce comunque a strappare la medaglia tra gli under 15 anni.

Un successo favoloso questo di WMAC Italia, che si conferma team di caratura internazionale ancora una volta e si prepara al primo appuntamento online degli Italian Games, che già vede una partecipazione anche dall’estero (oltre 6 nazioni per il momento) e che varrà come qualificazione per i Mondiali