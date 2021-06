WMAC Italia: tutti qualificati per le finali nazionali di karate e kobudo

Al termine dei campionati interregionali di Verona, prima gara dal vivo dopo lo stop per la pandemia

È stata Verona ad ospitare i Campionati Interregionali di Karate e kobudo CSI, gara ufficialmente riconosciuta dal CONI, tappa obbligata verso i Nazionali del prossimo settembre e prima gara ufficiale di campionato dal vivo dopo il periodo di restrizioni dovute al covid-19. Una buona partecipazione di atleti ha reso questo appuntamento un ottimo banco di prova per gli atleti della WMAC Italia di Ferrara, che hanno conquistato un gran numero di medaglie insieme con il pass che li proietta direttamente ai Campionati Nazionali.

Iniziamo dal maestro e preparatore del gruppo estense, Sergio de Marchi, che si regala un poker di tutto rispetto: quattro medaglie d’oro in altrettante categorie di kata, tra forme con armi, a mani nude, tradizionali e rielaborate. Altri due ori arricchiscono il medagliere, grazie alle performances di Marco Alvisi e Francesca Callegari, che nelle rispettive categorie confermano la propria crescita nei mesi di allenamenti a distanza e di competizioni online. Sia per Matteo Lambertini che per Edoardo Baroni arrivano una medaglia d’argento e una di bronzo, tra kata rielaborato, kata tradizionale e kata open; i due giovani ferraresi hanno così appesantito il bottino della WMAC, confermandosi ad alti livelli, tra l’altro entrambi reduci da pochissimi giorni dagli esami di terza media. Chiudono nuovamente Alvisi, argento nelle forme con armi, e Callegari, che anche nell’open si regala la soddisfazione del podio con il terzo posto.

Tutti gli atleti WMAC Italia sono così qualificati al Nazionale del prossimo settembre; inoltre, cresce l’attesa per la Coppa del Presidente di karate, il 17 luglio al bagno Huna di Lido di Spina, in cui si esibiranno gli atleti selezionati per la Nazionale WMAC in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.