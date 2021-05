Women rights first of all: i diritti delle donne prima di tutto, on line 13 maggio 2021

Si svolgerà il 13 maggio 2021 a partire dalle ore 10 e verrà trasmessa in streaming su you tube, “Women Rights First of All”, conferenza online sui diritti delle donne organizzata da Women of Mediterranean East and South European Network nell’ambito del progetto Shaping Fair Cities (Creare città più giuste), progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Development Education and Awareness Raising (DEAR). (Educazione allo sviluppo e crescita della consapevolezza), che riconosce, valorizza e potenzia il ruolo che le città e i governi locali devono svolgere nel raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ufficialmente adottati nel 2015 dai rappresentanti dei governi locali e regionali riunitisi a New York in uno storico vertice delle Nazioni Unite.

L’azione intende mobilitare in particolare le autorità locali nell’attuazione degli obiettivi che affrontano le sfide migratorie e le relative politiche locali, con un forte approccio di genere (SDG5), promuovendo una società pacifica e inclusiva (SDG16), e agendo per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto (SDG13).

Grazie ad una partnership paneuropea e multi-stakeholder, l’azione aumenterà la consapevolezza e coinvolgerà attivamente i decisori locali, i funzionari pubblici, le organizzazioni e i cittadini nella localizzazione degli SDG, promuovendo il ruolo cruciale dei governi locali nell’attuazione della nuova serie di obiettivi e aprendo la strada a una Agenda 2030 locale in 8 Paesi europei e 2 Paesi partner dell’UE.

Women rights first of all: si articola in un Workshop mattutino, che inizierà alle 10:00 (ora italiana), la sua durata sarà di 1 ora e mezza e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Per registrarsi e ricevere il link per accedere alla piattaforma inviare una mail a [email protected]

L’evento del pomeriggio inizierà alle ore 17,30 e vedrà gli interventi di: Barbara Lori (Assessore regionale Emilia-Romagna alle Pari Opportunità), Maria Cecilia Guerra (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze),Marina Monaco (Confederazione europea dei Sindacati),Susanna Camusso (Responsabile Nazionale Comitato Pari Opportunità Cgil).

La registrazione dell’evento del pomeriggio (in italiano) sarà disponibile in seguito con i sottotitoli in inglese.