Zappaterra (PD): “Autobrennero Spa sarà pubblica, ne gioverà la Cispadana”

“Autobrennero Spa, la società mista che ha in concessione la A22, sarà presto interamente pubblica. Una notizia che ha ripercussioni positive anche per quanto concerne la rete infrastrutturale e la mobilità nel nostro territorio”

A spiegarlo è la consigliera regionale e capogruppo Pd in Emilia-Romagna Marcella Zappaterra

“La nuova compagine sociale, infatti, porterà con sé l’accelerazione dell’iter progettuale e amministrativo verso la conclusione dei lavori per la autostrada regionale Cispadana, che collega proprio il casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 alla barriera di Ferrara sud. L’iter di liquidazione dei soci privati, da quanto affermato dall’Assessore regionale Andrea Corsini, che segue la vicenda per le conseguenze che avrà sullo sblocco dei progetti della Cispadana ma anche della bretella Campogalliano-Sassuolo, non è banale e richiederà tempo e attenzione.

“Quando si concluderà però, si potranno calendarizzare i lavori che attendiamo da molti anni per alleggerire il traffico attorno al nodo di Bologna e migliorare la salubrità dell’ambiente oltre che gli scambi tra l’Emilia e il nord-est”.